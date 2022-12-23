Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında? Seçkin Piriler Survivor 2023'e mi katılacak?

23 Aralık 2022 Cuma, 13:46

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan kadın yarışmacılardan bazı isimleri açıkladı. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak kadınlar arasında Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman yer alıyor.

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR?

Seçkin Piriler 29 Aralık 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile birlikte Turkcell Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu’nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı.

SEÇKİN PİRİLER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2005 Hababam Sınıfı Askerde

2005 Dağlar Dağımdır

2005 Hababam Sınıfı 3,5

2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

2007 Çılgın Dersane

SEÇKİN PİRİLER EVLİ Mİ?

Seçkin Piriler 24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlendi. Çif, Tangöze'nin Kıvılcım Ural ile ilikisi olduğu ortaya çıkınca 11 Mart 2016'da boşandı. Çiftin 2 çocuğu var.



