Survivor’da 1 milyon liralık ödül oyununu kazanan takım belli oldu

Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:43

Güncelleme: 12.04.2024 - 12:43

Survivor All Star'da bu hafta ilk eleme adayı Yaman Keleş, ikinci eleme adayı Hakan Hatipoğlu, Üçüncü eleme adayı Yasin Obuz, dördüncü ve son eleme adayı Sercan Yıldırım olmuştu.

Acun Ilıcalı, cuma günü gerçekleşecek düelloda kazanma yüzdelerine göre Sercan ile Hakan'ın eşleştiğini, Yasin ile de Yaman'ın eşleştiğini açıklamıştı.



Son konseyde Acun Ilıcalı takımların aday çıkarma sisteminin değişeceğini duyurmuştu. Ilıcalı şu ifadelere yer vermişti: Birleşmeden sonra aday çıkarma sistemi değişecek. Aday çıkarma sistemi çok farklı olacak. Ben ipucunu vereyim bakalım devamını getirebilecek misiniz? İlerideki dönemde ada oylamasında kadın ya da erkek oylamaya başlayacaksınız. Yani ada oylamasında kadın ya da erkek oylamaya başlayacaksınız. Ancak kadın veya erkek karşılıklı yarışmayacak. Hadi bakalım size bir Survivor bilmecesi