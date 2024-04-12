Survivor’da 1 milyon liralık ödül oyununu kazanan takım belli oldu

Survivor All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dün akşam yayınlanan yeni bölümdeki ödül oyununda 1 milyon lira için mücadele etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:43
Survivor’da 1 milyon liralık ödül oyununu kazanan takım belli oldu
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 Survivor All Star'da bu hafta ilk eleme adayı Yaman Keleş, ikinci eleme adayı Hakan Hatipoğlu, Üçüncü eleme adayı Yasin Obuz, dördüncü ve son eleme adayı Sercan Yıldırım olmuştu.

Acun Ilıcalı, cuma günü gerçekleşecek düelloda kazanma yüzdelerine göre Sercan ile Hakan'ın eşleştiğini, Yasin ile de Yaman'ın eşleştiğini açıklamıştı.

Son konseyde Acun Ilıcalı takımların aday çıkarma sisteminin değişeceğini duyurmuştu. Ilıcalı şu ifadelere yer vermişti:

Birleşmeden sonra aday çıkarma sistemi değişecek. Aday çıkarma sistemi çok farklı olacak. Ben ipucunu vereyim bakalım devamını getirebilecek misiniz? İlerideki dönemde ada oylamasında kadın ya da erkek oylamaya başlayacaksınız. Yani ada oylamasında kadın ya da erkek oylamaya başlayacaksınız. Ancak kadın veya erkek karşılıklı yarışmayacak. Hadi bakalım size bir Survivor bilmecesi

1 MİLYON LİRALIK ÖDÜL OYUNU

Survivor'da Yiğit Poyraz'ın yarışmaya veda etmesinden sonra bir türlü kendine gelemeyen Mavi takım son dokunulmazlık oyununda şansızlıklarını kırmıştı. 

Mavi takım havayı yakalamasıyla beraber ödül oyununa da çok iyi başladı. 

Kırmızı takım 7-0'ın ardından kendine gelse de farkı kapatmayı başaramadı. Mavi takım 12-5'lik skorla ödülün sahibi oldu.

Survivor’da yine büyük bir rekabet yaşandı. Ödül oyununda kozlarını paylaşan iki takım da kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. Avatar Atakan’la yarışan Furkan Kızılay oyunda sakatlandı.
Etabı alan Kızılay, arkadaşlarına "Ayağım çok kötü ne olur beni bir daha çıkarmayın" dedi.

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