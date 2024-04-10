Survivor All Star'da Nagihan ve Seda arasında gerginlik

Survivor All Star sürekli yaşanan gerginliklerle gündeme geliyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümünde de Nagihan ve Seda arasında tartışma çıktığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 14:31
Survivor All Star'da Nagihan ve Seda arasında gerginlik
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da kıyasıya mücadele devam ederken yarışmacılar arasındaki tansiyon da bir an olsun durulmuyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümünde de Nagihan ve Seda arasında tartışma çıktığı görüldü.

"KORKULU RÜYANIZ OLACAĞIM"

Survivor All Star 2024'ün bugün yayınlanacak 81. bölüm tanıtımında geçirdiği sakatlıktan sonra parkurlara dönen Nagihan "Korkulu rüyanız olacağım ensenizde olacağım" diyerek gözdağı verdi. Sinirlerine hakim olamayan Seda ise "Ne yaparsan yap seninle mi uğraşacağız" karşılığı verdi. Öfkeden deliye dönen Nagihan elindeki matarayı göstererek "Kafasına geçireceksin şunu görecek. Gömerim seni, yolarım" dedi. Seda ise "Hadi dene gel" diyerek rest çekti.


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