Yayınlanma: 10.02.2025 - 23:09

Güncelleme: 10.02.2025 - 23:09

9 Şubat akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasında büyük bir tartışma yaşandı. Adem'in programdan elenip elenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Survivor'da Adem Kılıççı elendi mi? Adem Kılıççı diskalifiye mi oldu? Adem Kılıççı yarışmaya devam edecek mi?

ADEM KILIÇÇI ELENDİ Mİ?

Ada konseyinde yaşanan kavga sonrasında Adem için verilecek ceza açıklandı. Adem Survivor hayatına devam edecek ancak, 5 ödül oyunundan yararlanamayacak.

"HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Adem aldığı cezayla ilgili, "Hak ettiğimi düşünüyorum. Açlığa bir şekilde dayanırım ama benim için en önemlisi bence İstanbul'daki bazı problemleri burada unutmam lazım. Bazı dostlarım konusunda da yanıldım, maalesef gelmeden çok kısa süre önce onların farklı yönleriyle de tanıştım" dedi.