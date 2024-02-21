Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu?
Survivor All Star 2024'te oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 21 Şubat'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 21 Şubat'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Büyük bir çekişmeye sahne olan Survivor All Star'da bugün oynanacak olan dokunulmazlık oyunun henüz galibi belirlenmedi. Kazanan takım oynanacak oyunun ardından öğrenilecek.
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