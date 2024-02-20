Survivor All Star'dan ayrılan Turabi'den korkutan haber
Rahatsızlıklarından dolayı Survivor All Star'dan ayrılmak zorunda kalan Turabi Çamkıran, enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Ciğeri iflas etmek üzere olduğu söylenen Turabi, bir süre hastanede tedavi görecek.
Hasta yatağından paylaşım yapan Turabi Çamkıran, "Kırık, çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık. Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Her zaman inşallah rabbim reality showda nasip eder bana diyordum. Az kalsın dileğim gerçekleşiyormuş. Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine... Bakalım buradan çıkabilecek miyiz. Doktor, 'Survivor'da incinmişsin' dedi. İnşallah 2-3 haftaya düzeltebilecekler" ifadelerini kullandı.
SURVIVOR'DAN ÇEKİLMİŞTİ
Turabi, rahatsızlıklarından dolayı Survivor All Star'dan çekilmek zorunda kalmıştı. Konseyde Turabi hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" demişti.
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