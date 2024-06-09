Yayınlanma: 09.06.2024 - 00:52

Güncelleme: 09.06.2024 - 00:52

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da final heyecanı başladı. Nefeslerin tutulduğu Survivor All Star dokunulmazlık oyununda son altıya kalan isimlerden ikisi dokunulmazlığın sahibi olarak İstanbul'a gelmeyi garantiledi. Yurttaşlar dokunulmazlık oyununu kazanan ismi araştırıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran'da kim kazandı? İşte ayrıntılar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün yayımlanan bölümde Batuhan ve Yunus Emre'nin finale kaldığı gecede dokunulmazlığın sahibi olan isim Batuhan olmuştu.

Bugün ise sona Nefise ve Ogeday kaldı. Kazanan ise Ogeday oldu.

Böylece kalan 4 isim düelloda yarışacak.