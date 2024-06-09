Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran'da kim kazandı?
Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Yaklaşık 30 kişinin başladığı sezonda artık 6 kişi kalan yarışmacılar dokunulmazlığın sahibi olmak için kıyasıya rekabet etti. Gerçekleşen düelloların ardından ise iki isim dokunulmaz oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran'da kim kazandı?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da final heyecanı başladı. Nefeslerin tutulduğu Survivor All Star dokunulmazlık oyununda son altıya kalan isimlerden ikisi dokunulmazlığın sahibi olarak İstanbul'a gelmeyi garantiledi. Yurttaşlar dokunulmazlık oyununu kazanan ismi araştırıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran'da kim kazandı? İşte ayrıntılar...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün yayımlanan bölümde Batuhan ve Yunus Emre'nin finale kaldığı gecede dokunulmazlığın sahibi olan isim Batuhan olmuştu.
Bugün ise sona Nefise ve Ogeday kaldı. Kazanan ise Ogeday oldu.
Böylece kalan 4 isim düelloda yarışacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!
- Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- Dosya bakanlığa gidecek
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
- Yürüyüşe çıkan kadın 900 yıllık hazine buldu!
- Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- 'Tayyip bey nasıl istiyorsa öyle...'