Haftanın eleme adayları belli oldu... İşte düellolar!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda eleme potasına giren ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte adaylar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 21:55
Haftanın eleme adayları belli oldu... İşte düellolar!
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Survivor All Star'da Mavi Takım yarışmacısının şaşırtan vedasının ardınan yeni hafta başladı. Yarışmacılar haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Kadın bir yarışmacının adaya veda edeceği haftada eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte adaylar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Perşembe günü yayımlanan All Star eleme gecesinde adaya veda eden Mavi Takım yarışmacılarından Yaman oldu.

ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor All Star'da Mavi Takım'dan Berna ve Damla, Kırmızı Takım'dan da Aleyna eleme potasına dahil oldu.

DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da oynanacak son dokunulmazlık oyunun ardından dördüncü eleme adayı olarak Merve belirlendi.

Düellolarda Merve ve Berna ile Aleyna ve Damla yarışacak.


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