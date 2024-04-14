O görüntüler yayımlanmadı: Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga!

Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:13

Güncelleme: 14.04.2024 - 10:13

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı yayımladı. Bu bölümde Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden kafa kafaya gelerek yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü. Görüntüler 'Yunus Emre ile Ogeday diskalife olacak mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Yeni bölüm fragmanında Yunus Emre ile Ogeday'ın birbirine ağır ifadeler kullandığı görüldü. Ogeday duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayınca Yunus Emre'ye saldırdı. İkiliye takım arkadaşları ve yapım ekibi engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ogeday ve Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etti.

O ANLAR YAYINLANMADI

Fiziksel temasın olduğu kavga sansürlenerek yayımlandı. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yumruk yumruğa kavganın yayımlanmasının ardından 'Yunus Emre ile Ogeday diskalifiye mi olacak?' sorusu akıllara geldi. Kavga ve sonrasında olacaklar bu akşamki yeni bölüm ile öğrenilecek.