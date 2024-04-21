Acun Ilıcalı net cevap verdi: Survivor’da cinsellik var mı?
Acun Ilıcalı, katıldığı yayında Survivor'da cinsellik sorusuna cevap verdi. Ilıcalı, yarışmada romantik ilişkilerin olduğunu da söyledi.
343 Digital YouTube kanalının Röveşata programına konuk olan Acun Ilıcalı bu kez Survivor itiraflarıyla gündem oldu. Ilıcalı, izleyicilerin merak ettiği cinsellik sorusuna da yanıt verdi.
Acun Ilıcalı'ya programda 'Yarışmacıların mesela cinsel istekleri de oluyor. Yorgunluktan veya açlıktan bunları düşünemiyorlar mı sence?' diye soruldu.
Ilıcalı ise bu soruya şöyle cevap verdi:
"İnsanın o tip konularda kafasındaki gerçekleştirmeyeceği bir ortam olduğu zaman zaten vücut onu kapatır kendini. Zaten kadın erkek başka yerlerde kalıyorlar. Aynı yerlerde kalmıyorlar. Bir de o konu Survivor'da bizim alanımızda olan bir konu değil. Ama romantik ilişkiler oldu mu oldu. Birbirinden hoşlananlar oldu mu oldu. Evlenenler oldu."
Öte yandan Survivor All Star'da son elenen yarışmacı Yaman Keleş olmuştu. Acun Ilıcalı birleşme haftasına girildiğini açıklayarak yeni kuralları sıraladı. Pazar günü dokunulmazlık oyunu yayınlanmayacağı için Acun Ilıcalı bu bölümde iki dokunulmazlık birden olacağını söyledi.
Birleşme partisinden önce çekilen sonra, partiden sonra çekileni önce yayınlanacağını belirtti. Ilıcalı, yarışmacılara şu ifadeleri kullandı:
"Bu hafta değil ama yakında kadın erkek karşılıklı yarışmaya başlayacaksınız. Bu konuyu Survivor kadınlarına sorduk. İştahla erkeklerle yarışmak istiyoruz dediler. Onlarla mücadele etmek istiyoruz dediler. Öncelikle o sohbetteki bu istek, bu arzu Survivor'ın tarihine kadınların ne kadar büyük bir şekilde damga vurduğunun ispatıdır."
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