‘Süslü Kadınlar’ farkındalık için pedal çevirecek

Yayınlanma: 01.09.2023 - 10:58

Güncelleme: 01.09.2023 - 10:58

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde başlayıp yıllar içinde uluslararası bir organizasyona dönüşen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Günü çerçevesinde 17 Eylül’de gerçekleştirilecek. Organizasyonun ana turu, Karşıyaka Belediyesi’nin de destekleri ile saat 17.30’da Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’ndan başlayacak, Mavişehir Balıkçı Barınağı'na kadar devam edecek ve oradan tekrar meydana dönülecek. Ücretsiz olarak düzenlenen ve kayıt gerektirmeyen buluşmaya dileyen tüm kadınlar; kendilerine ait olan, ödünç aldıkları ya da kiraladıkları ve süsledikleri bisikletler ile katılabilecek.

KÜLTÜRLER FARKLI, AMAÇ AYNI

Her eylül ayının üçüncü pazar günü gerçekleşen geleneksel tur bu sene 30 ülkedeki yaklaşık 200 kentte düzenlenecek. Auckland, Bakü, Belfast, Bergama, Berlin, Brüksel, Burdur, Çanakkale, Kopenhag, Çorum, Datça, Diyarbakır, Eskişehir, Essen, Foça, Karaman, Köln, Kuala Lumpur, Lizbon, Londra, Özdere, Şanlıurfa, Viyana, Washington, Yüksekova ve Zürih gibi dünyanın dört bir yanındaki, farklı kültürel ve sosyal yapılara sahip kentlerde pedal çevirecek olan kadınlar hem cinsiyet eşitliği hem de bisiklet ulaşımına dikkat çekecek.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖDÜLÜ

İzmirli Sema Gür’ün yıllar içerisinde Pınar Pinzuti ve gönüllü kadınlar ile birlikte büyüttüğü Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2022 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Özel Ödülü” ile onurlandırıldı. Organizasyon, bugüne kadar birçok ülkede binlerce kadının bisiklete binmeyi öğrenmesine ve bisikleti günlük hayatlarına dahil etmesine vesile olurken, kadınların toplum hayatta daha görünür hale gelmesi için dünyaya çağrılar yaptı.

BAŞKAN TUGAY’DAN TAM DESTEK

‘Süslü Kadınlar’ın destekçileri arasında yer alan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Kadınların, toplumda görünür olma ve kendilerini özgürce ifade etme haklarının korunması, iklim ve enerji krizine karşı basit ve ekonomik bir çözüm olarak bisiklet kullanımının desteklenmesi çağrılarını yüksek sesle dile getirdiği bu tura Karşıyaka’mızda ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Hem cinsiyet eşitliğine hem de bisikleti ulaşımın önemine dikkat çekmeyi amaçlayan bu örnek buluşmaya tüm kadınları bekliyoruz” dedi.

“RENKLERİMİZİ BİRLİKTE ÇOĞALTALIM”

Süslü Kadınlar’ın öncüsü Sema Gür de “Turumuzun başladığı 2013 yılından beri en büyük desteği Karşıyakalı kadınlarımızdan gördük. Yıllardır verdikleri destekten ötürü kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Karşıyaka Belediyesi’nin turumuza olan ilgisi ve heyecanından da büyük mutluluk duyuyor, duyarlılığımızı paylaşan tüm hemcinslerimizi bu yıl da renklerimizi birlikte çoğaltmaya çağırıyoruz” diye konuştu.