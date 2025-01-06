Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:04

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:04

Celil Nalçakan'ın yaşamı merak ediliyor. Poyraz Karayel, Kardeşlerim gibi televizyon dizileri ile adını duyuran Celil Nalçakan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin Atamaca'sı Celil Nalçakan kim, kaç yaşında, nereli? Celil Nalçakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Esranur adında bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

2006 yılında atv'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra, Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra, İntikam adlı dizide oynadı. Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur. Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandırdı.

CELİL NALÇAKAN HANGİ DİZLERDE OYNADI?

2006 - Sıla - Dilaver

2007 - Arka Sokaklar

2009 - Kış Masalı

2011 - Hanımın Çiftliği - Habip

2011 -Bitmeyen Şarkı - Necip

2011 -Keşanlı Ali Destanı - Hüseyin

2013 - İntikam - Adem Karakuş

2013 - Galip Derviş - Selim

2013 - Vicdan - Faruk

2014 - Benim İçin Üzülme -

2015-2017 - Poyraz Karayel - Zülfikar Ülgen

2017-2018 - Hayati ve Diğerleri - Hayati Başkomiser

2019 - Bir Aile Hikayesi - Cem Güneş

2020 - Kırmızı Oda - Garip

2021-2024 - Kardeşlerim - Akif Atakul

2024 - Çarkıfelek - Kendisi

2025 - Sustalı Ceylan - Atmaca

CELİL NALÇAKAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2012 - Çanakkale 1915 - Şefik Aker

2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye - Zülfikar Ülgen

2020 - Ben Bir Denizim - Umut Evirgen

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2021 - Kimya

2023 - Prestij Meselesi

2024 - Ahmet'in Türküsü - Ahmet Kaya

2024 - Leydi Di - Aziz