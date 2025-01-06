Sustalı Ceylan dizisinin Atamaca'sı Celil Nalçakan kim, kaç yaşında, nereli? Celil Nalçakan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Sustalı Ceylan dizisinde Atmaca karakterine hayat verecek olan Celil Nalçakan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin Atamaca'sı Celil Nalçakan kim, kaç yaşında, nereli? Celil Nalçakan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Celil Nalçakan'ın yaşamı merak ediliyor. Poyraz Karayel, Kardeşlerim gibi televizyon dizileri ile adını duyuran Celil Nalçakan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin Atamaca'sı Celil Nalçakan kim, kaç yaşında, nereli? Celil Nalçakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
CELİL NALÇAKAN KİMDİR?
10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Esranur adında bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.
2006 yılında atv'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra, Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra, İntikam adlı dizide oynadı. Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur. Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandırdı.
CELİL NALÇAKAN HANGİ DİZLERDE OYNADI?
2006 - Sıla - Dilaver
2007 - Arka Sokaklar
2009 - Kış Masalı
2011 - Hanımın Çiftliği - Habip
2011 -Bitmeyen Şarkı - Necip
2011 -Keşanlı Ali Destanı - Hüseyin
2013 - İntikam - Adem Karakuş
2013 - Galip Derviş - Selim
2013 - Vicdan - Faruk
2014 - Benim İçin Üzülme -
2015-2017 - Poyraz Karayel - Zülfikar Ülgen
2017-2018 - Hayati ve Diğerleri - Hayati Başkomiser
2019 - Bir Aile Hikayesi - Cem Güneş
2020 - Kırmızı Oda - Garip
2021-2024 - Kardeşlerim - Akif Atakul
2024 - Çarkıfelek - Kendisi
2025 - Sustalı Ceylan - Atmaca
CELİL NALÇAKAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2012 - Çanakkale 1915 - Şefik Aker
2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye - Zülfikar Ülgen
2020 - Ben Bir Denizim - Umut Evirgen
Karakomik Filmler 2: Emanet
2021 - Kimya
2023 - Prestij Meselesi
2024 - Ahmet'in Türküsü - Ahmet Kaya
2024 - Leydi Di - Aziz
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