Susuzluk sandığınızdan daha tehlikeli: Yeterince su içmemek vücudu adım adım çökertiyor

Günlük su tüketimi, sağlıklı bir yaşamın en temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak birçok kişi, farkında olmadan önerilen su miktarının altında kalıyor. Uzmanlar, bu durumun kısa vadede baş ağrısı ve halsizlik, uzun vadede ise daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Açıklamalarda bulunan Dr. Nadira Awal, yeterince su içilmediğinde vücutta neler yaşandığını ayrıntılarıyla anlattı.

GÜNLÜK SU İHTİYACI KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Uzmanlara göre günlük su ihtiyacı yaşa ve bireysel özelliklere göre farklılık gösteriyor. 4–8 yaş arası çocukların günde yaklaşık 1,2 litre, 60 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin ise 1,6 ila 2 litre arasında su tüketmesi öneriliyor. Ancak bu miktarlara ulaşılmadığında vücut susuzluğun etkilerini hızla göstermeye başlıyor.

BEYİN: KAN AKIŞI AZALIYOR, BAŞ AĞRISI BAŞLIYOR

Dr. Awal’e göre yeterince su içilmediğinde kan hacmi düşüyor. Bu durum, beyne giden kan akışının azalmasına yol açıyor. Azalan kan akışı ise çoğu zaman baş ağrısı, odaklanma güçlüğü ve zihinsel yorgunluk olarak kendini gösteriyor. Uzmanlar, gün içinde sık yaşanan nedeni belirsiz baş ağrılarının arkasında susuzluğun olabileceğine dikkat çekiyor.

AĞIZ, DUDAKLAR VE CİLT: KURULUK ALARM VERİYOR

Susuzluk, ilk olarak ağız ve dudaklarda hissediliyor. Dr. Awal, “Vücut susuz kaldığında tükürük üretimi azalır. Bu da ağızda yapışkanlık ve kuruluk hissine neden olur. Dudaklar çatlayabilir” uyarısında bulunuyor.

Cilt de susuzluktan doğrudan etkileniyor. Nemini kaybeden cilt, daha donuk, gergin ve esnekliğini yitirmiş bir görünüm kazanıyor. Uzmanlar, basit bir “cilt sıkıştırma testi” ile susuzluğun anlaşılabileceğini belirtiyor: Elin üst kısmındaki cilt hafifçe sıkılıp bırakıldığında hızla eski haline dönmüyorsa bu, susuzluğun işareti olabiliyor.

ENERJİ SEVİYESİ: HALSİZLİK VE BİTKİNLİK KAÇINILMAZ

Yetersiz su tüketimi, enerji düşüklüğünün en yaygın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Vücut susuz kaldığında, günlük işlevleri yerine getirmek için daha fazla efor harcıyor. Bu durum halsizlik, yorgunluk ve enerji kaybına yol açıyor. Uzmanlar, uyku problemi olmamasına rağmen sürekli yorgun hisseden kişilerin su tüketimini gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.

AĞIR VAKALARDA BAYILMA RİSKİ

Dr. Awal, ciddi susuzluk durumlarında kan basıncının düşebileceği uyarısında da bulunuyor. Bu durum, özellikle ileri yaş grubunda ve çocuklarda baş dönmesi ve bayılma ile sonuçlanabiliyor. Uzmanlara göre hafif ve orta düzey susuzluk genellikle su tüketiminin artırılmasıyla düzeliyor. Ancak ağır vakalarda ve risk grubundaki kişilerde tıbbi müdahale gerekebiliyor.