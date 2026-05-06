Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu? Suudi Arabistan'a vize muafiyeti geldi mi?

6.05.2026 14:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerde tarihi bir adım daha atılıyor. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin üçüncü toplantısında, iki ülke arasında vize muafiyetini öngören kritik bir anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Peki, Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu? Suudi Arabistan'a vize muafiyeti geldi mi?

SUUDİ ARABİSTAN VİZESİ KALKIYOR MU? 

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması planlanıyor. Reuters'ın diplomasi kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, bugün Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısında bir araya gelecek. 

İki bakanın bu görüşmelerle birlikte iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinde vize engelini kaldıran anlaşmayı resmileştirmesi bekleniyor.

ABD'den dikkat çeken karar: Trump’lı 'America250' pasaportları geliyor! ABD hükümeti, bağımsızlığının 250. yılı kapsamında bu yaz Başkan Donald Trump’ın fotoğrafını taşıyan özel tasarım pasaportlar çıkaracağını duyurdu.
Kimlik ve pasaport sistemi hacklendi: 15 yaşındaki hacker 12 milyon kişiyi hedef aldı Fransa’da 15 yaşında olduğu belirtilen bir şüpheli, devletin pasaport ve kimlik işlemlerini yürüten sistemine siber saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın, yaklaşık 12 milyon kişinin kişisel verisini etkilediği bildirildi.
Trump resimli pasaport bir ilk değil! İşte kendi fotoğraflarını absürt şeylere ekletmiş liderler Demokratik ülkelerde pasaportlar ulusal hafızayı yansıtırken, Trump'ın 2026 pasaportlarına kendi yüzünü basma kararı siyasi tarihteki "kişi kültü" takıntısını yeniden alevlendirdi. Peki, otoritesini somutlaştırmak isteyen bir lider imajını en fazla nereye gizleyebilir? Lüks saatlerden kilise tabelalarına, işte tarihe kazınan en absürt güç gösterileri...