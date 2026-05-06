Türkiye ve Suudi Arabistan arasında uzun süredir beklenen tarihi adım atılıyor. Peki, Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu? Suudi Arabistan'a vize muafiyeti geldi mi?

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması planlanıyor. Reuters'ın diplomasi kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, bugün Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısında bir araya gelecek.

İki bakanın bu görüşmelerle birlikte iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinde vize engelini kaldıran anlaşmayı resmileştirmesi bekleniyor.