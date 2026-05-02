Kimlik ve pasaport sistemi hacklendi: 15 yaşındaki hacker 12 milyon kişiyi hedef aldı

Fransa, tarihinin en büyük veri hırsızlıklarından birinin şokunu yaşıyor. Pasaport, kimlik ve ehliyet gibi tüm resmi belgeleri düzenleyen devlet kurumu ANTS'yi hackleyen kişinin, Korsika’da yaşayan 15 yaşındaki bir çocuk olduğu ortaya çıktı.

Nisan ayı başında Fransa Ulusal Güvenlik Belgesi Ajansı'nın (ANTS) sistemlerine sızan genç hacker, yaklaşık 12 milyon vatandaşın tüm kişisel bilgilerini ele geçirdi. Ele geçirilen veriler arasında isim-soyisim, e-posta adresleri, doğum tarihleri, ev adresleri ve telefon numaraları gibi kritik bilgiler yer alıyor.

Karanlık webdeki (dark web) forumlarda "breach3d" takma adını kullanan hackerın, Fransız hükümetiyle dalga geçtiği mesajlar dünya gündemine oturdu. Hükümetin siber savunmasını "kruvasan"a benzeten genç hacker, bir gazeteciyle yaptığı yazışmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fransız hükümetinin altyapısında böyle bir açığın var olabileceğini tahmin bile etmezdim. Bu tamamen bir ihmal ürünü. Siber güvenliği bırakıp sadece mutfak sanatlarına odaklansalar daha iyi olur."

KARİYERİNE 14 YAŞINDA BAŞLAMIŞ

Soruşturma derinleştikçe, 15 yaşındaki gencin siber suç dünyasında "yeni yetme" olmadığı anlaşıldı. Fransız radyosu RMC’ye göre, genç hacker:

14 yaşında küresel dev şirketlerin ve yabancı hükümetlerin çalışan giriş bilgilerini satmaya başladı.

Vodafone ve Brezilyalı büyük şirketlerin verilerini sızdırdı.

Fransız Ulusal Polisi, Sağlık Bakanlığı ve pasaport basımından sorumlu Imprimerie Nationale’e yönelik saldırıların arkasında olduğunu iddia etti.

Olayın ardından ANTS’yi ziyaret eden Başbakan Sébastien Lecornu, ulusal siber güvenliği güçlendirmek için 200 milyon Euro ek bütçe ayrılacağını duyurdu.

Lecornu, "15 yaşında bir çocuğun bunu nasıl başardığını sorguluyorsunuz, ancak ne yazık ki bu artık çok yaygın bir durum" diyerek siber dünyadaki tehlikenin yaş tanımadığına dikkat çekti.

7 YIL HAPİS VE AĞIR PARA CEZASI KAPIDA

25 Nisan'da Korsika'nın Bastia şehrinde yakalanan ve suçunu itiraf eden genç hakkında "devlet tarafından işletilen kişisel veri işleme sistemlerine sızma" suçundan dava açıldı.

Eğer suçlu bulunursa, genç hackerı 7 yıla kadar hapis ve 300 bin Euro para cezası bekliyor.

Fransa'da son aylarda artış gösteren siber saldırılar sadece devlet kurumlarını değil; yelken, kayak ve jimnastik gibi spor federasyonlarını ve büyük otel zincirlerini de hedef alıyor.