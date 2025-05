Son zamanların en popüler oyuncularından biri olan Sydney Sweeney, kendi banyo suyundan sabun yapıp satmasıyla gündeme geldi. Peki, Sydney Sweeney kimdir? Sydney Sweeney kaç yaşında, nereli? Sydney Sweeney hangi yapımlarda rol aldı?





SYDNEY SWEENEY KİMDİR?

Sydney Bernice Sweeney, 12 Eylül 1997 tarihinde Spokane, Washington'da doğdu ve büyüdü. Trent adında bir erkek kardeşi vardır. Annesi avukat, babası tıp dalında bir mesleğe sahiptir. Kasabasına gelen bağımsız bir filmde rol için seçmelere katılmak istedikten sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı. Kısa bir süre sonra ailesi ile Los Angeles'a taşındı.

SYDNEY SWEENEY'İN OYUNCULUK KARİYERİ

Sweeney, 90210, Criminal Minds, Grey's Anatomy ve Pretty Little Liars gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 1996 yılında Oregon'da lise yıllarında iki öğrenci grubu etrafında dönen Netflix dizisi Everything Sucks!'ta Emaline Addario olarak rol almıştır. Ayrıca HBO mini dizisi Sharp Objects'te Amy Adams ile birlikte rol almıştır. Karakterinin fazla sahnesi olmamasına rağmen yönetmen onun daha fazla sahnede rol almasına olanak sağlamıştır. Bu karakteri için Sweeney akıl hastalığı olan ve kendine zarar veren kızların hikâyelerini incelemiştir. Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filminde de küçük bir role sahiptir

SYDNEY SWEENEY EVLİ Mİ?

Sweeney, Şubat 2022'den beri uzun süredir erkek arkadaşı olan Chicago merkezli restoratör Jonathan Davino ile nişanlıydı. Ancak çiftin ayrıldığı iddia edildi.

KENDİ DUŞ SUYUNDAN SABUN ÜRETİYOR

Yer aldığı Euphoria adlı diziyle adını duyuran genç yıldız Sydney Sweeney, oğrudan kendi banyo suyundan üretildiği belgelenen 5.000 adet sabun barını, doğal içerikli erkek bakım ürünleri markası Dr. Squatch iş birliğiyle piyasaya sürdü. Her sabun, Sydney’nin banyo yaptığı sudan üretildiğini belgeleyen sertifikayla birlikte satışa sunuldu.