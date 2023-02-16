Tabak kırılmayan binanın müteahhidi Akın Öncül kimdir?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 17:00

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:00

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Depremde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta da birçok bina yıkıldı binlercesi ağır hasar aldı. Ancak Kahramanmaraş'ta bir bina içinde tabakların düşmemesi ile gündeme geldi.



TABAK KIRILMAYAN BİNANIN MÜTEAHHİDİ KİM?



Kahramanmaraş'ta 'bir tabağın bile kırılmaması' ile gündeme gelen züccaciye dükkanının yer aldığı binanın müteahhidi Akın Öncül'dür.



MÜTEAHHİT AKIN ÖNCÜL KİMDİR?



Müteahhit Akın Öncül Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibidir. Akın Öncül'ün firması2005 yılından beri inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Akın Öncül'ün babası ANAP eski il başkanı Mustafa Nazan Öncül'dür. Akın Öncül 2010 yılında Beyza Arık ile evlendi.

MÜTEAHHİT AKIN ÖNCÜL'ÜN BİNALARI NEDEN YIKILMADI?

Öncül, yapılması gerekeni yaptıklarını söyleyerek, inşaatın bir ekip işi olduğunu belirtti. “Bize destek olan herkese teşekkür etmeliyim. Bu iş bizim inşaat mühendisi, mimarla birlikte çalıştığımız ortak bir şekilde hareket ediyoruz” diyen Öncül, 2014 yılında yapı denetim sistemi başladığını ve bir binanın en önemli kısmının kaba inşaatı olduğunu kaydederek şunları dile getirdi:

"DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜYOR"

“Bundan önce de biz kendimiz yaptırıyorduk. Demir ya da beton aldığımız firmada sıkıntı çıkarsa ona göre önlemimizi alıyorduk. Bu komple bir ekip işi. İnşaatta çok kalem var ama ana olarak 50 kalem var hepsini tek tek kontrol ediyorduk. Bir inşaatın en önemlisi kaba inşaatıdır. Mobilyayı duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Kirişi, kolonu, perdeyi değiştiremezsiniz. İnsanlar için en önemlisi kaba inşaat. Bir kirişin kolonun perdenin büyüklüğünü donatısını değiştirme şansınız yok. Burada yüzde 5'ten fazla oynayacağını düşünmüyorum. En önemlisi kaba iskele. Acımız büyük. Tüm milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. İnşallah herkes kuralına göre yapar. Deprem değil bina öldürüyor.”