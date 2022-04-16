'Tabletle yemek yemek çocuklarda obezite nedeni'

16 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Obezite, dünyada özellikle gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından biri. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1, 9 milyar kişi fazla kilolu ve bunların 600 milyonu da obez olarak tanımlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı Vücut Kitle İndeksi araştırmasına göre ise; Türkiye'de de her 100 kişiden 20'si, yani her 5 kişiden biri obez. Çocukların 'büyüme' dönemi ise bu süreçte büyük önem taşıyor.

Son olarak, çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yılmaz, dikkat edilmesi gereken konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Büyümenin izlenmesi dinamik bir süreç olup, çocuk doktorlarının olmazsa olmazıdır" diyen Yılmaz, "Özellikle de çocuklarda herhangi bir problem olduğunda önceden teşhis koyabilmek ve farkına varabilmek için büyümenin, ağırlık ve boy uzaması değerlerinin düzenli olarak ölçülüp değerlendirilmesi gerekir. Büyüme, hücrelerin büyüklük ve sayı olarak artışının vücudumuzda hacim ve kütle kazanmasıdır. Gelişme ise, hücrelerin ve dokuların işlevsellik kazanması ile mental, motor fonksiyon olarak dil gelişimi ve sosyal bilgiler artışıdır. Büyümenin takibi de çocukların fonksiyonları hakkında bize bilgi verir. Özellikle biz yeni doğan döneminden 18 yaş sonuna kadar çocukları belli aralıklarla takip ederiz" diye konuştu.

'BÜYÜME EĞRİLERİNE GÖRE TAKİP YAPMAKTA FAYDA VAR'

Çocuklarda büyümeyi değerlendirirken dikkat ettikleri konulara değinen Yılmaz, "Burada en kolay yöntem ağırlık ve boy takibidir. Bunları da büyüme eğrilerine göre takip edebiliriz. Büyüme eğrileri de şudur: Doğumundan 18 yaşına kadar aynı cinsiyet ve ırktaki sağlıklı çocukların ölçümleri yapılarak bir tablo oluşturulur. Bu tabloya göre çocukların büyümesini takip ederiz. Eğer ağırlık ve boy artışı bu tabloya göre ilerlemezse, biz çocuklarda herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı ile ilgili testler yapmaya başlarız. Ağırlık artışında ve boy uzamasında kronik azalmalar varsa, çocuğun bu durumu kronikleşirse belli bir süre sonra boy uzaması durur ve çocuk ailesinin genetik boy uzunluğunu yakalayamaz. Bu yüzden de büyüme eğrilerine göre takip yapmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

‘İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ’

Beslenme konusunda ilk 2 yaşın çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Yılmaz, "Sağlıklı beslenme anne karnından başlayarak bebeğin gelişimi açısından çok önemlidir. Annenin hamilelik ve emzirme döneminde bol sebze, meyve yemesi ve proteinden zengin beslenmesi gerekir. Bu sayede anne sütü de içerik açısından çok daha sağlıklı olacaktır. Özellikle çocukların iyi bir ağırlığa sahip olması, annenin beslenmesi ile başlar. Bebeklerin mümkünse ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesi bizim için çok değerlidir. İlk 6 ayda anne sütü olması çok önemli olmakla birlikte doğduğu günden itibaren D vitaminine, 4. aydan itibaren de demir ilacına başlamak çocuğun hem sağlık hem bağışıklık hem zeka gelişimi açısından çok önemli. Çocuk 1 yaşına girdiğinde kendi başına yemek yiyebilmelidir. Kendi eliyle yemesi, nörolojik gelişimi ve küçük motor hareketlerinin hızlı gelişebilmesi için önem arz eder" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARI BESLENME KONUSUNDA ZORLAMAMALIYIZ'

Ailelere uyarılarda bulunan Yılmaz, "Çocuklar yemek yeme konusunda sürekli cesaretlendirilmeli ve asla zorlanılmamalıdır. Önce sevdiği yiyecekler verilmeli, sevmediği yiyecekler ise onlara faydaları anlatılarak yavaş yavaş tattırılmalıdır. Öğünler belli miktarlarda olmalı. Ne çok fazla ne de çok az olup çocuğun doyma kapasitesini aşmamalı ya da çocuk aç kalmamalıdır. Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalardan biri ise, çocukların tabletle ya da ekranla yemek yedirmeleri. Bu durum ileriki dönemlerde hem çocuklara ekran bağımlılığı yapabilir hem de obeziteye neden olabilir. Tablet veya ekranla yemek yedirme alışkanlığından bu nedenle mutlaka uzak durulması gerekir" dedi.

'PSİKOLOJİSİ İYİ OLMAYAN ÇOCUKLARDA BOY KISALIĞI GÖRÜLEBİLİR”

Psikolojisi bozuk olan çocuklarda boy kısalığı görüldüğünü kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Psikolojik olarak geride olan çocuklar ile duygusal ya da farklı türlü istismara uğramış çocuklarda boy kısalığı görülebilir. Onlar önceden fark edilip mutlaka psikolojik destek, vitamin ve mineral takviyesi yapılmalıdır. Psikolojik destek ile çocuk mutlu bir çocuk haline getirilip, yaşadığı olumsuzluklar engellenmelidir."