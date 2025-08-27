Taciz iddiasıyla gündemde olan Tayanç Ayaydın'a Seren Serengil'in desteği tepki çekti: 'Taciz beğendiremedik Seren Hanım'a...'

Yılbaşı gecesi gönderilen bir mesajın ifşasıyla başlayan süreçte ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın, duygusal tepki vermemek için açıklamayı ertelediğini söylemiş, yanlış anlaşılan bir iletişimin büyütüldüğünü ifade etmişti.

"ÖZÜR" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

“Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum” diyen Ayaydın, özür mesajında şunları söylemişti:

“Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim. Şunu da açıkça belirtmeliyim: düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir — ben bunların hiçbirini yapmadım.”

Ünlü oyuncuya ilk cevap, iddia sahibi Doğa Lara Akkaya'dan gelmişti.

Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak Ayaydın’ın sözlerini kabul etmediğini ve yaşadıklarının arkasında durduğunu vurgulamıştı.

Açıklamasında “Ondan öncesinde atılan mesajları yayınlamadım, beyanım için o kadarının yeterli olduğunu, kimseyi tetiklemeden bunu yapmak istediğimi düşünmüştüm. Daha fazla ekran görüntüsü var isterseniz Tayanç Bey ama sizin canınız sıkılmasın, şimdi yargı yoluna başvuracaksınız madem” ifadelerine yer veren Doğa Lara Akkaya'nın sabrı taşmıştı.

SEREN SERENGİL’İN DESTEĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Son olarak, Seren Serengil'in Tayanç Ayaydın'ın yaptığı açıklamanın ardından bir kullanıcıya verdiği cevap ise @yorum.ifsa'nın ağına takıldı.

Bir kullanıcının “Tehlikeli bir durum aslında. Gıcık olduğun bir oyuncuya, rol vermeyen bir yönetmene sallama zamanı tam. Gerçekle iftira birbirine karışır" yorumuna yanıt veren Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı:

“Adam öyle bir adam değil, iftira kampanyası.”

Serengil, başka bir yorumunda ise taciz kavramını şöyle değerlendirdi:

“Ne saçma, taciz sürekliliği olan sarkıntılıktır.”

Seren Serengil’in bu açıklamaları sosyal medyada yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Kimi kullanıcılar Serengil’in Tayanç Ayaydın’a destek çıkmasını eleştirdi.