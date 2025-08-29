‘Taciz’ mesajları ifşa olmuştu: Diziden çıkarıldı, yerine gelen isim belli oldu!

2022 yılında Tozluyaka dizisinde rol alan Tayanç Ayaydın'la beraber kadroda yer alan genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, Ayaydın'ın kendisine yolladığını iddia ettiği mesajları ifşalamıştı.

Yaşananlar için özür dileyen Tayanç Ayaydın taciz iddiasını kabul etmemiş ve hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti. Kadrodaki kişilerin tepkisi büyüdüğünden dizideki akıbetinin ne olacağı da merakla bekleniyordu.

Tayanç Ayaydın, NOW TV'nin 'Ben Leman' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Birsen Altuntaş'un duyurduğu üzere 'Ben Leman' kadrosuna, Burçin Terzioğlu'nun partneri olmak üzere Özgür Çevik dahil oldu.