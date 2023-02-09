Taha Duymaz kurtarıldı mı? Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 10:54

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 10:54

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taha ile beraber ailesinden 4 kişinin daha enkaz altında olduğunu açıkladı.

TAHA DUYMAZ KURTARILDI MI?

Depremlerin ardından Hatay'da aile ile birlikte enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda enkazdan ses gelmediği gerekçesiyle arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu söyledi.

TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI MI?

Duymaz yaptığı paylaşımda, "Olduğu bölgede çalışma var ama ses yokmuş, konuşamıyorlar bayılmışlar. Ses yok diye AFAD emir gelmeden bakamazmış, böyle bir sistem var mı Allah aşkına? Böyle bir adalet, ölüme terk edildiler. Ne olur Allah rızası için duyun sesimizi, bizi bu canları, onca insanı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni CZN Burak da Taha Duymaz'ın altında olduğu enkazın önüne giderek yardım çağrısında bulundu.