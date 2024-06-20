Tahmin edilenden daha tehlikeli: Her 2 bin yılda bir gerçekleşiyor

Yayınlanma: 20.06.2024 - 09:49

Güncelleme: 20.06.2024 - 09:49

Britanya Antarktika Araştırması'ndan araştırmacılar, Antarktika'da meydana gelen yoğun deniz buzu kaybını incelemek için CMIP6 iklim veri setini kullandı. İklim değişikliği nedeniyle seviyelerin rekor düşük seviyelere ulaşması riski büyük ölçüde artıyor.

2023 yılında Antarktika deniz buzu tarihsel olarak düşük seviyelere geriledi; deniz buzunun 2015 yılına kadar istikrarlı bir şekilde artması nedeniyle bu özellikle kafa karıştırıcıydı.

Ekip, veri setini kullanarak deniz buzunda bu kadar keskin bir azalma olasılığını anlamak için 18 farklı iklim modelinden elde edilen verileri analiz etti.

Baş yazar Rachel Diamond, 2023'teki aşırı düşük deniz buzunun iklim değişikliğinden kaynaklanma olasılığının daha yüksek olmasına rağmen, modellere göre hala çok nadir görüldüğünü açıkladı .

Diamond, “Bu geniş iklim modeli seti, 2023'teki deniz buzunun düşük olmasının gerçekte ne kadar olası olmadığını bulmak için ilk kez kullanılıyor. Elimizde deniz buzunun yalnızca kırk beş yıllık uydu ölçümleri var ve bu da deniz buzunun boyutunda meydana gelen değişiklikleri değerlendirmeyi son derece zorlaştırıyor. İklim modellerinin devreye girdiği yer burasıdır. Modellere göre, rekor kıran minimum deniz buzu miktarı, iklim değişikliği olmadan 2000 yılda bir görülen bir olay olacaktır. Bu bize olayın çok aşırı olduğunu gösteriyor; 100'de birden daha az bir olay son derece olası görünmüyor." dedi.

Araştırmacılar ayrıca modelleri deniz buzunun iyileşmesinin ne kadar süreceğini incelemek için de kullandılar. Yirmi yıl sonra bile Antarktika çevresindeki deniz buzunun tamamının geri dönmediğini buldular.