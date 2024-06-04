'Britanya Antarktika Toprakları'nda 511 milyar varil petrol keşfedildi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:49

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:49

Mayıs ayı başında Birleşik Krallık Avam Kamarası Çevre Denetim Komitesi'ne sunulan belgelere göre, keşif Rus araştırma gemileri tarafından Birleşik Krallık'ın hak iddia ettiği Antarktika topraklarının bir parçası olan Weddell Denizi'nde yapıldı.

Keşfedilen rezervlerin yaklaşık 511 milyar varil petrol içerdiği tahmin edilmektedir ki, bu da Kuzey Denizi'nin son 50 yıldaki üretiminin yaklaşık 10 katıdır.

Ancak, Antarktika'da hidrokarbonların işletilmesinin yasak olduğu biliniyor. 1959'da Antarktika Antlaşması'nın imzalanmasından bu yana (1961'de yürürlüğe girdi), kıta sadece barışçıl faaliyetlere ayrılmıştır ve “uluslararası anlaşmazlıkların ne sahnesi ne de nesnesi” olabilir. Bu nedenle Antarktika esas olarak bilimsel amaçlarla, özellikle de iklim değişikliği araştırmaları için kullanılmaktadır.

Rusya'nın keşfi, bilim çevrelerinde endişelere yol açtı. Antarktika uzmanı ve Londra'daki Royal Holloway College'da profesör olan Klaus Dodds'un İngiliz milletvekillerine, Rus araştırmasının “Antarktika'daki sismik araştırma standartlarını zayıflatmaya yönelik bilinçli bir karar ve nihayetinde gelecekteki sömürü operasyonlarına yönelik bir ilk adım” olabileceğini söylediği bildirildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en son yıllık raporuna göre, Antarktika'da keşfedilen petrol rezervlerinin büyüklüğü oldukça önemli.

511 milyar varil olarak tahmin edilen bu alan, 2022 yılında kanıtlanmış rezervleri 871 milyar varilin üzerinde olan Orta Doğu'nun ardından dünyanın bölgeler bazında en büyük ikinci ham petrol rezervi konumunda.

Bu aynı zamanda dünyanın ikinci en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Suudi Arabistan'ın bilinen rezervlerinin neredeyse iki katını temsil ediyor.

BRİTANYA ANTARKTİKA TOPRAKLARI

Britanya Antarktika Toprakları, Birleşik Krallık'ın Antarktika'da hak iddia ettiği ancak uluslararası alanda kabul görmeyen bölgedir. Ana üssü Rothera olup Birleşik Krallık'ın 14 deniz aşırı toprağından biridir. Bölgede görevli üs personeli hariç yaşam bulunmamaktadır.

Büyük Britanya, bölge üzerinde 21 Temmuz 1908 tarihinden bu yana resmen hak iddia etmekte, 1962 yılında bu yana da Falkland Adaları'na bağlı bir bölge olarak konumlandırmaktadır.

1 Aralık 1959 tarihinde imzalanan Antarktika Antlaşması'nın ardından Falkland Adaları Bağımlı Bölgeleri olarak adlandırılan Graham Toprakları, Güney Orkney Adaları ve Güney Shetland Adaları 3 Mart 1962 tarihi itibarıyla yeni idarî yönetim şekli olarak Britanya Antarktika Toprakları oluşturulmuştur.

20. boylamdan 80. boylama kadar uzanan bölgenin 25. ile 74. boylamlar arasında Arjantin ve Şili de hak iddia etmektedir.

Uluslararası alanda karşılık bulmayan hak iddialarına karşılık Büyük Britanya bölgenin yönetimini Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi üzerinden gerçekleştirmektedir. 1959 imzalanan ve 1961 yılında yürürlüğe giren Antarktika Antlaşması kapsamında tüm ulusların 'barışçıl' amaçlı ziyaretlerine açık konumdadır.

Bölgede yıl boyu personelin bulunduğu Rothera ve Halley araştırma üsleri bulunmaktadır. Kral George Adası ve Hope Körfezi'ndeki Şili ve Arjantin'in ana üslerine yakın iki küçük sivil yerleşim dışında, ıssız durumdadır.