Takip ve taciz edildiğini anlatan Ceylan Ertem'den yeni açıklama
Bir dinleyicisi tarafından 5 yıldır takip ve taciz edildiğini açıklayan Ceylan Ertem’den yeni açıklama geldi.
Sanatçı Ceylan Ertem, 5 yıldır kendisin takip ve taciz eden, kendisiyle birlikte olmak için cinsiyet değiştirdiğini söyleyen dinleyicisi için, "Bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi" dedi.
Twitter'dan son gelişmeleri aktaran Ertem, dinleyicisinin özür dilediğini, avukatının yine de gereken işlemleri başlattığını aktardı.
"ÖZÜR DİLEYİP, SÖZ VERDİ"
Ertem, Twitter hesabından yaptığı açıklamadaşu ifadeleri kullandı;
"Merak eden herkese; avukatım birkaç gündür gerekli olan her şeyi yapıyor. Karşı taraf gelen tepkilerin de büyük katkısı ile; özür dileyip, bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi. (Biz yine de gerekli işlemleri yaptık)
Bir daha bu sıkıntının devam etmeyeceğini umuyorum. Destek olup, bu tacizin sonunda durması için sesini yükselten herkese sevgilerimi gönderiyorum.
Bu kadar yüksek bir sesin karşı tarafın geri çekilmesine sebep olacağını bilmiyordum ama yine de destek almak istemiştim. Ve gerçekten çok etkili oldu. Herkese minnettarım.
Yalnız olmadığını bilmek güzel bir duygu. Eminim bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağım. Yaşarsam da binlerce şahidim var, bu bile güçlü bir duygu."
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