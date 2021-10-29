Taksi sorununa tepki gösteren Ezgi Mola, belediye otobüsünden fotoğraf paylaştı
İstanbul'daki taksi sorununa tepki gösteren Ezgi Mola, belediye otobüsünü kullandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, "Alın taksinizi başınıza çalın" ifadelerini kullandı. İBB'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla 10. kez reddedilmişti.
Son olarak ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde ‘Safiye’ rolüne hayat veren oyuncu Ezgi Mola da, İstanbul'daki taksi sorunundan nasibini aldı.
Taksi bulamayan ünlü oyuncu İstanbul Kartı'nı kullanarak belediye otobüsüne bindi.
Mola, o anları Instagram hesabından da paylaştı. Oyuncu paylaşımında "Alın taksinizi başınıza çalın" notunu yazdı.
10. KEZ REDDEDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi UKOME toplantısında oy çokluğuyla 10. kez reddedildi.
İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.
Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 9 kez reddedilmişti.
İlgili Haberler
- İBB Sözcüsü Ongun'dan taksi mesajı: Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz
- Son dakika: İstanbul'a yeni taksi teklifine 10. kez ret
- Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı: "Ya yolcu olarak binseydim?"
- Dünyaca ünlü 'taksici' İstanbul'da taksi bulamadı
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- Cem Yılmaz'dan Tarkan'a reklam göndermesi
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- Türkiye'ye gönderilen kara para için operasyon yaptılar
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı