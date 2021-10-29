Taksi sorununa tepki gösteren Ezgi Mola, belediye otobüsünden fotoğraf paylaştı

Son olarak ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde ‘Safiye’ rolüne hayat veren oyuncu Ezgi Mola da, İstanbul'daki taksi sorunundan nasibini aldı.



Taksi bulamayan ünlü oyuncu İstanbul Kartı'nı kullanarak belediye otobüsüne bindi.





Mola, o anları Instagram hesabından da paylaştı. Oyuncu paylaşımında "Alın taksinizi başınıza çalın" notunu yazdı.





10. KEZ REDDEDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi UKOME toplantısında oy çokluğuyla 10. kez reddedildi.

İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 9 kez reddedilmişti.