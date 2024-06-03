Taksitle kurban alınabilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Müslüman yurttaşlar ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek. Peki, Taksitle kurban alınabilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 19:18
Taksitle kurban alınabilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?
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Kurban Bayramı öncesi banka kredisi ya da taksitle kurban almanın caiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Taksitle kurban alınabilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

BANKA KREDİSİYLE KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi borçlanarak da satın alabiliyor. Ancak borcun faizli alınmaması gerekiyor. Kendi imkanlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun sayılmıyor.

TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?

Taksitlendirme yoluyla satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkana sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca bulunmuyor.


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