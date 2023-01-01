Tam 3 bin 300 yaşında: Troya'da kemikten yapılmış 'hançer sapı' bulundu

01 Ocak 2023 Pazar, 07:00

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve resmi kazıları 150 yıl önce başlayan, pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'da 2022 yılı aktif saha kazı çalışma dönemi tamamlandı.

ÖNEMLİ İPUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Kazıda ulaşılan fırın kalıntısı, bölgedeki Anadolu kültürüne ait izlere ilişkin arkeologlara önemli ipuçları verdi. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine, 2022 kazı döneminin arkeolojik anlamda çok verimli geçtiğini söyledi.

Özellikle arkeolojik kazı anlamında Troya'nın Anadolu kenti ve Anadolu kültürüne ait olduğuna dair kesin verilerin bu yıl ortaya çıktığını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Bu yıl Wilhelm Dörpfeld'in kazdığı, Troya saraylarının en büyüğü olan Troya 6 M Sarayı bölgesinde kazı yaptık. Burada özellikle Troya Savaşı ile ilişkilendirilen katman ve tabakaya ulaşmak için kazı çalışmaları yaptık ve gerçekten Troya kazı tarihçesi açısından önemli, kemikten yapılmış desenli bir hançer sapına ulaştık.

Bu çok önemli bir buluntu oldu bizler için. Özellikle kemikten yapılan bu tür buluntuları Doğu Akdeniz'de, Son Tunç Çağı için görüyoruz fakat desenli olanı Troya'daki tek örneği ve saray yapısının hemen önünde olması da özellikle buradaki yapıların işlevleri açısından çok önemli. Buluntuların toprak altındaki kaynaklarını bize göstermesi açısından oldukça önem taşıyor."

"TROYA SAVAŞI'NIN VARLIĞI KABUL EDİLDİ"

Prof. Dr. Rüstem Aslan, 2023 yılında, bu sene başladıkları bölgeleri kazmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Troya 6 M Sarayı ve diğer noktalarda çok ender buluntu ve sonuçların çıkmasını beklediklerini anlatan Aslan, başka kazılarda nadiren görülse de yine kemikten üretilmiş hançer, kama ve kılıç kını örneklerine rastlamayı umduklarını söyledi.

Aslan, Troya antik kentinde kemikten yapılmış tek desenli hançer sapını 3 bin 300 yıl öncesine tarihlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: