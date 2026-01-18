Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ'nin lideri Colani, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Peki, Tam entegrasyon ne demek? Tam entegrasyon nedir?

TAM ENTEGRASYON NEDİR?

Tam entegrasyon, bir kişi, grup, sistem ya da topluluğun bulunduğu yapıya yalnızca fiziksel olarak değil; sosyal, kültürel, ekonomik ve işlevsel olarak da tamamen uyum sağlaması anlamına gelir. Yani “dahil olmak”tan öte, o yapının doğal bir parçası hâline gelmektir.

Bu kavram farklı alanlarda benzer bir anlam taşır:

Toplumsal anlamda:

Bir bireyin ya da grubun, yaşadığı toplumun diline, kurallarına, değerlerine ve günlük yaşamına tam olarak uyum sağlamasıdır. Sadece aynı yerde yaşamak değil; eğitim, iş, kültür ve sosyal hayatta aktif rol almak anlamına gelir.

Teknoloji ve sistemlerde:

Farklı yazılım, donanım ya da süreçlerin birbiriyle sorunsuz çalışacak şekilde tamamen birleşmesi demektir. Parçaların ayrı ayrı değil, tek bir bütün gibi işlemesi hedeflenir.

Kurumsal yapılarda:

Yeni bir çalışan, departman ya da sistemin mevcut yapıya eksiksiz uyum sağlaması, işleyişin doğal bir parçası hâline gelmesi “tam entegrasyon” olarak adlandırılır.

Özetle tam entegrasyon; yüzeysel bir uyum değil, bulunduğu yapının içine kök salmak, onunla birlikte işlemek ve ayrılmaz bir parça hâline gelmek anlamına gelir.