Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:43

Güncelleme: 24.06.2024 - 14:43

Tamayo Perry, Karayip Korsanları filmiyle tanınan bir cankurtaran ve sörf eğitmeniydi. Perry, Hawaii'de bir köpekbalığı saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Peki, Tamayo Perry kimdir, kaç yaşında? Tamayo Perry neden öldü?

TAMAYO PERRY KİMDİR?

Tamayo Perry, 1975 yılında doğmuş ve Oahu'nun doğu tarafında büyümüş bir isimdir. Sörf dünyasına 12 yaşında adım atan Perry, gençliğinde sörf tahtası ödünç alarak kendini geliştiren yerel bir çocuk olarak bilinirdi.

1997 yılında, Perry'nin en sevdiği sörfçüler Gerry Lopez ve Tom Carroll'dan ilham alarak tüp sürüş stiline odaklandığı bilinmektedir. Bu stili geliştirerek sörf dünyasında adından söz ettiren Perry, 1999 yılında Pipeline Masters'ı kazandı. Bu başarı, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve Perry, Pipeline sahillerinin en ünlü sörfçülerinden biri olarak tanınmaya başladı.

TAMAYO PERRY NEDEN ÖLDÜ?

"Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde" filminde rol alan Tamayo Perry, pazar günü Hawaii Takım Adaları'nın Oahu Adası açıklarında sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğradı.

Aynı zamanda cankurtaran ve sörf eğitmeni olan 49 yaşındaki Tamayo Perry'in cesedi Oahu Adası'nın Kuzey Kıyısındaki Malaekahana Plajı'nda bulundu. Yerel sörfçülerin tarafından bulunan cesedin bir kolu ve bir bacağının eksik olduğu açıklandı.

Honolulu Acil Servis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk acil çağrının pazar günü saat 13.00 civarında geldiğini ve Tamoya Perry'nin cesedi, jet ski ile kıyıya getirildiğini söylendi.