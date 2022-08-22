Tan Taşçı'nın Türkiye'deki olaylara yer verdiği klibi gündem oldu
Tan Taşçı, Türkiye’de yaşanan toplumsal olayları sığdırdığı "Zor İşimiz Zor" klibini yayınladı. Klipte yer alan sahneler ise dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Türkiye’de yaşanan toplumsal olayları sığdırdığı "Zor İşimiz Zor" şarkısının klibini yayınladı. Klipte Ali İsmail Korkmaz’dan Enes Kara’ya; Hrant Dink’ten kadın cinayetlerine; Aylan bebekten Ceylan Önkol’a doğa talanına, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan kayyum rektör eylemlerine kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.
Taşçı'nın dün akşam saatlerinde yayınlanan klibi kısa sürede Twitter'ın Türkiye gündemine girdi.
Türkiye’de yaşanan toplumsal olayların anlatıldığı şarkının sözleri şöyle:
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
Yahu dur böyle nefret
Böyle vurmak mı olur
Yahu dur insan olmak
Neden, neden bu kadar zor?
Anlamak zor
Kime sorsan düzelmiyor
Yanmış dünyam
Doymuyor halinden
Korkmuyor kendinden
Ceylanın gözünden utanmıyor
Yaradılan
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!