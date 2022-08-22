Tan Taşçı'nın Türkiye'deki olaylara yer verdiği klibi gündem oldu

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:01

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Türkiye’de yaşanan toplumsal olayları sığdırdığı "Zor İşimiz Zor" şarkısının klibini yayınladı. Klipte Ali İsmail Korkmaz’dan Enes Kara’ya; Hrant Dink’ten kadın cinayetlerine; Aylan bebekten Ceylan Önkol’a doğa talanına, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan kayyum rektör eylemlerine kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.

Taşçı'nın dün akşam saatlerinde yayınlanan klibi kısa sürede Twitter'ın Türkiye gündemine girdi.

Türkiye’de yaşanan toplumsal olayların anlatıldığı şarkının sözleri şöyle:

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.

Yahu dur böyle nefret

Böyle vurmak mı olur

Yahu dur insan olmak

Neden, neden bu kadar zor?

Anlamak zor

Kime sorsan düzelmiyor

Yanmış dünyam

Doymuyor halinden

Korkmuyor kendinden

Ceylanın gözünden utanmıyor

Yaradılan

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.