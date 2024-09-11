Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:46

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:46

Taner Tolga Tarlacı, eski bir Survivor yarışmacısı olarak tanınsa da, şu anda Güney Kıbrıs'ta yargılandığı çeşitli suçlar nedeniyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Taner Tolga Tarlacı neden hapiste? Taner Tolga Tarlacı'nın suçu ne?

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

2 Eylül 1984 yılında Hamburg’ta dünyaya gelen Taner Tolga Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya’da eğitim aldı.

Aslen Kayserili olan Tarlacı, ailesiyle beraber önce Mersin’e, 2005 yılında da Kıbrıs’a taşındı. Üniversite hayatına Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüyle başlayan Taner Tolga, 2011 yılında Acun Ilıcalı yapımı olan Survivor’da akıllara kazındı.

TANER TOLGA TARLACI NEDEN CEZAEVİNDE?

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta çeşitli suçlardan yargılanan Tarlacı; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de suç işlemişti. Tarlacı; orada da darp, gasp ve taciz gibi suçlamalarla yargılanıyordu. Kıbrıs’ta yaşayan ve yaptığı vücut geliştirme yayınları ile bilinen "Cenk Hoca", darp, gasp, taciz gibi suçlamalarla Güney Kıbrıs'ta cezaevinde olan Tarlacı'nın davasının sonuçlandığını duyurdu. Mahkemenin Tarlacı hakkında 18 yıl hapis cezası verdiğini belirten Cenk Hoca, “Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner’in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor.” ifadelerini kullandı.