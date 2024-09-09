MasterChef Zeynep Gültepe kimdir? Sena Zeynep Gültepe kaç yaşında, nereli?
MasterChef 2024 yarışmasında ilk gruptan ana kadroya giren isimlerden biri olan Zeynep, bu hafta eleme potasına girdi. Peki, MasterChef Zeynep Gültepe kimdir? Sena Zeynep Gültepe kaç yaşında, nereli?
MasterChef yarışmasında ana karo mücadelesinde her hafta eleme heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonda ana kadroya giren ilk isim Sena Zeynep Gültepe oldu. Peki, MasterChef Zeynep Gültepe kimdir? Sena Zeynep Gültepe kaç yaşında, nereli?
MASTERCHEF ZEYNEP KİMDİR?
Masterchef'te ana kadroya giren ilk yarışmacısı Sena Zeynep Gültepe, 27 yaşında ve İstanbul doğumlu. 7 yıldır profesyonel aşçılık yapan Gültepe, son bir yıldır fırıncı olarak çalışıyor. Ayrıca bir kafede atölye çalışmaları veriyor. MasterChef Zeynep, gastronomi mezunudur.
MASTERCHEF ZEYNEP ELENDİ Mİ?
Bu hafta eleme gecesinde mücadele eden Zeynep, yarışmaya veda eden isim oldu. Somer Şef'in lezzetli tabağını yapan yarışmacılar arasından en kötü tabağı yapan Zeynep Masterchef'e veda etti.
Etiketler: #Sena Zeynep Gültepe #MasterChef #kimdir?
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