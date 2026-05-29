Tanesini 20 liradan aldı, deneme amaçlı ekti! Haziranda ilk hasadı yapacak

Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde çalışma yürüten Sarıaslan, yaklaşık bin 200 kök salep bitkisini deneme amaçlı toprakla buluşturdu.

Salep üretimini geliştirmek amacıyla farklı türler üzerinde çalışma yaptığını belirten Sarıaslan, bölgede hangi türlerin daha verimli olacağını gözlemlediklerini söyledi. Salep köklerini geçen sene tanesini 20 liradan aldığını ifade eden genç girişimci, çalışmaları ailesine ait evin bahçesinde sürdürdü.

"8 FARKLI SALEP TÜRÜ DENENDİ"

Salep üretimine yönelik çalışmalarını anlatan Emre Sarıaslan, farklı bölgelerden temin edilen türlerin Yozgat iklimine uyum durumunu gözlemlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyündeki bahçemizde hem salep hem safran çalışmamız oldu. Salepte üç farklı bölgeden, üç farklı satıcıdan sekiz farklı türü deneme yaptık. Bölgemize uyum sağlayan türler oldu, olmayan türler oldu. Önümüzdeki sezonlarda uyum sağlayan türlerden çalışmalarımıza devam edeceğiz."