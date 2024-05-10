Tanışma uygulaması Bumble'ın kurucusu yapay zeka hakkında konuştu: 'Sizin yerinize eş adayları önerecek'
Tanışma ve flört uygulaması olan Bumble'ın kurucusu Whitney Wolfe Herd yapay zeka konusundaki gelişmelere dair konuştu. Herd, "Artık sizin yerinize bir yapay zeka, diğer kullanıcıların yapay zekasıyla etkileşime geçecek ve size en uygun eş adaylarını önerecek" dedi.
2014 yılında tanıtılan ve milyonlarca insanın tercihi haline gelen Bumble, kullanıcıların 'sağ'a ya da 'sol'a kaydırma prensibiyle çalışan etkili bir tanışma uygulaması olarak biliniyor.
Bumble'ın kurucusu Whitney Wolfe Herd, Bumble uygulamasının geleceğine yönelik konuştu.
"SİZE UYGUN EŞ ADAYLARINI ÖNERECEK"
Herd yaptığı konuşmada Bumble uygulamasının yapay zeka ile geleceğine dair ifadeler kullandı:
"Artık sizin yerinize bir yapay zeka, diğer kullanıcıların yapay zekasıyla etkileşime geçecek ve size en uygun eş adaylarını önerecek. Bu, adeta bir flört rehberinin diğerleriyle iletişim kurup sizin için en iyi eş adaylarını belirleyebileceği bir çağın başlangıcı gibi.
Siz 600 kişiyle iletişim kurmak zorunda kalmayacaksınız; yapay zeka, size şehrinizdeki binlerce kişi arasından gerçekten tanışmaya değer olanları seçecek. İşte yapay zekanın gücünü en etkili şekilde kullanmanın yolu budur."
Bu yenilikçi adımın arkasında yatan düşünceyi Wolfe Herd şu sözlerle açıklıyor: "Bir ilişki kurmak bazen yorucu olabilir. Bu nedenle, insanların ilk adımı atarken güvenli ve özgün hissetmelerini sağlamak istedik."
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