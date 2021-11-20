Tanju Çolak'tan, Hülya Avşar'a tepki: "3 yıllık hata mı olur?"

20 Kasım 2021 Cumartesi, 12:20

Geçtiğimiz günlerde bir programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 1988-1991 yılları arasında birliktelik yaşadığı futbolcu Tanju Çolak ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Avşar, Çolak için; "Telefonumdan Tanju'yu silmedim. Ne olursa olsun dünya çapında bir ödül olan 'Altın Ayakkabı' aldı" ifadelerini kullanmıştı.

"HOŞUMA GİTMEDİ DESEM YALAN SÖYLEMİŞ OLURUM"

Hülya Avşar'ın bu sözlerinin ardından eski futbolcu da "Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım" şeklinde yorum yapmıştı.

"HATA OLARAK GÖRMEDİM HÜLYA'YI"

Son olarak Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan Tanju Çolak, Avşar ile olan ilişkisi için, "Yaşanmış şeyler, yaşandı ve bitti. Benim numaramın Hülya'da olduğunu düşünmüyorum. Bir yaşanmışlık var, bunu inkar etme şansım yok. Benim bir ailem var. Hülya'ya aşık olduğumu inkar etmiyorum. 33 yıl önce yaşanmışlıkları konuşuyorsunuz, doğru altına imza atıyorum. Ben yoruldum. Ben hata olarak görmedim Hülya'yı" dedi.

Çolak açıklamasının devamında ise "Hülya Avşar, her açıklamasında yaşadığımız aşkı hata olarak gördüğünü söyledi, bunu doğru bulmadım. 3 yıllık hata mı olur?” dedi.

"AYSUN'DAN ÖZÜR DİLEMİŞ"

"Hayat devam ediyor. Oğlum var, kızım var, gelinim var" diyen Tanju Çolak, "Hülya 'Ben Aysun'dan özür diledim' dedi... Hanıma sordum 'Evet' dedi. Yaşanmışlıkları söylemem lazım. İnkar edemem evliyken ben Hülya'ya aşık oldum, Hülya da bana aşık oldu. Üç yıl birliktelik yaşadı" dedi.

"İYİ Kİ EVE DÖNMÜŞÜM"

Eski futbolcu, sözlerine; "O zamanlar boşanmayı düşündüm Aysun hanımdan, boşanma davasını açmıştım. Kadın istemezse erkek yaklaşmaz zaten. Benim evliliğimi karım kurtardı. İyi ki boşanmamışım eve dönmüşüm" diye devam etti.