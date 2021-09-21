Tanrıça rolüyle tanınan oyuncu Patty Perez yaşamını yitirdi
2002 yapımı Jackass filminde Tanrıça rolüyle adından söz ettiren oyuncu Patty Perez, diyabetle verdiği uzun mücadelenin ardından 57 yaşında yaşamını yitirdi.
Komedi filmi Jackass'ta ‘Goddess Patty’ rolünü canlandıran 57 yaşındaki ünlü oyuncu Patty Perez, tip 1 diyabetiyle ilgili komplikasyonlar nedeniyle tedavi gördüğü Nevada, Reno'daki bir hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
The Sun’da yer alan habere göre Perez’in kızı Priscilla, annesinin doğumdan beri komplikasyonlarla uğraştığını ve sağlığıyla ilgili verdiği mücadele sonucunda böbreklerinin iflas etmeye başladığını söyledi. Priscilla, annesinin ölümünün koronavirüs ile ilgili olmadığını da doğruladı.
Ünlü oyuncunun kızı “Herkesin annemize gösterdiği sevgi ve nezaket için sonsuz minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz” dedi.
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