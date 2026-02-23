Avrupa'nın en büyük film festivallerinden biri olan Berlin Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Ayı'yı; Özgü Namal ile Tansu Biçer'in başrolü oldukları Sarı Zarflar filmi kazandı. Peki, Tansu Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli? Tansu Biçer dizi ve filmleri

TANSU BİÇER KİMDİR?

4 Temmuz 1978 tarihinde Ankara'da doğdu. İzmir'de Karşıyaka Şemikler Lisesinden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2001 yılında bitirdi. 2001/2002 sezonunda Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşti ve Semaver Kumpanya'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Semaver Kumpanya'nın en tanınan oyuncularından biridir. İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Tansu Biçer, Ali Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmindeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

TANSU BİÇER'İN YER ALDIĞI PROJELER

TV DİZİLERİ

Saygı

Pera Palas'ta Gece Yarısı

Prens

Veliaht

Çukur

Ufak Tefek Cinayetler

Ölene Kadar

Analar ve Anneler

Beş Kardeş

Cinayet

Şubat

Muhteşem Yüzyıl

Kapalı Çarşı

Canım Ailem

Hırsız Polis

Her Şey Yolunda

SİNEMA FİLMLERİ

Sarı Zarflar

Idea

Sardunya

Yol Kenarı

Kırık Kalpler Bankası

Pek Yakında

Neden Tarkovski Olamıyorum

Toz Ruhu

Sen Aydınlatırsın Geceyi

Yozgat Blues

Yük

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

Beş Şehir

Güz Sancısı

Güneşin Oğlu

Süt

Çocuk

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü

Gönül Yarası

KISA FİLMLERİ

Kısa'ca Ramazan

TİYATRO Oyunları

Ivanov

Uyarca

Vahşet Tanrısı

Cimri - Semaver Kumpanya (Yönetmen)

Lourcine Sokağı Cinayeti - Semaver Kumpanya

Cesaret Ana ve Çocukları - Semaver Kumpanya

İnfazcı No:14 - Semaver Kumpanya

Semaver ve Kumpanya - Semaver Kumpanya

Fırtına - Semaver Kumpanya

Chamaco - Semaver Kumpanya

Trainspotting - Semaver Kumpanya

Süleyman ve Öbürsüler - Semaver Kumpanya

Mucizeler Komedisi - MOS Yapım

Murtaza - Semaver Kumpanya

On İkinci Gece - Semaver Kumpanya

Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya

Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya

Memo'nun Önlenemez Yükselişi (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya

Keşanlı Ali Destanı - Tiyatro Anadolu

Bay Windermann ve Kundakçılar - Tiyatro Anadolu