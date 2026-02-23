Avrupa'nın en büyük film festivallerinden biri olan Berlin Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Ayı'yı; Özgü Namal ile Tansu Biçer'in başrolü oldukları Sarı Zarflar filmi kazandı. Peki, Tansu Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli? Tansu Biçer dizi ve filmleri
TANSU BİÇER KİMDİR?
4 Temmuz 1978 tarihinde Ankara'da doğdu. İzmir'de Karşıyaka Şemikler Lisesinden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2001 yılında bitirdi. 2001/2002 sezonunda Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşti ve Semaver Kumpanya'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Semaver Kumpanya'nın en tanınan oyuncularından biridir. İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.
Tansu Biçer, Ali Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmindeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.
TANSU BİÇER'İN YER ALDIĞI PROJELER
TV DİZİLERİ
Saygı
Pera Palas'ta Gece Yarısı
Prens
Veliaht
Çukur
Ufak Tefek Cinayetler
Ölene Kadar
Analar ve Anneler
Beş Kardeş
Cinayet
Şubat
Muhteşem Yüzyıl
Kapalı Çarşı
Canım Ailem
Hırsız Polis
Her Şey Yolunda
SİNEMA FİLMLERİ
Sarı Zarflar
Idea
Sardunya
Yol Kenarı
Kırık Kalpler Bankası
Pek Yakında
Neden Tarkovski Olamıyorum
Toz Ruhu
Sen Aydınlatırsın Geceyi
Yozgat Blues
Yük
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi
Beş Şehir
Güz Sancısı
Güneşin Oğlu
Süt
Çocuk
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü
Gönül Yarası
KISA FİLMLERİ
Kısa'ca Ramazan
TİYATRO Oyunları
Ivanov
Uyarca
Vahşet Tanrısı
Cimri - Semaver Kumpanya (Yönetmen)
Lourcine Sokağı Cinayeti - Semaver Kumpanya
Cesaret Ana ve Çocukları - Semaver Kumpanya
İnfazcı No:14 - Semaver Kumpanya
Semaver ve Kumpanya - Semaver Kumpanya
Fırtına - Semaver Kumpanya
Chamaco - Semaver Kumpanya
Trainspotting - Semaver Kumpanya
Süleyman ve Öbürsüler - Semaver Kumpanya
Mucizeler Komedisi - MOS Yapım
Murtaza - Semaver Kumpanya
On İkinci Gece - Semaver Kumpanya
Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya
Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya
Memo'nun Önlenemez Yükselişi (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya
Keşanlı Ali Destanı - Tiyatro Anadolu
Bay Windermann ve Kundakçılar - Tiyatro Anadolu