Tarhana çorbasını daha doyurucu hale getiriyor.. İçine kesinlikle ekleyin
Tarhana çorbası, Türk mutfağında en sevilen çorbalardan biridir. Peki daha doyurucu tarhana çorbası nasıl yapılır?
Tarhana çorbası genelde besin değeri yüksek çorbalardan biridir. Ancak doyurucu olduğu pek söylenemez. Eğer doyurucu bir tarhana çorbası pişirmek istiyorsanız şimdi sizlerle paylaşacağımız tarifi çok beğeneceksiniz.
İşte doyurucu Tarhana çorbasının tarifi;
- 4-6 yemek kaşığı
- tarhana
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 adet kapya biber
- 1 adet çarliston biber
- 1 adet domates
- 1 tatlı kaşığı
- toz kırmızı biber
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı
- 1 çay kaşığı tuz
- SEBZELİ TARHANA ÇORBASININ TARİFİ
Bir kasede tarhanayı bir çay bardağı su ile ıslatıp iyice karıştırın ve beklemeye alın.
Soğan ve biberleri minik minik yemeklik doğrayın. Patates, domates ve havucu küp küp doğrayın. Yağı kızdırın ve üzerine soğan, biber, havuç ve patatesleri ekleyip güzelce kavurun.
Sebzeler yumuşayınca üzerine doğradığınız domatesi ekleyin ve eriyene kadar güzelce kavurmaya devam edin.
Üzerine suyu ve tarhanayı ilave edip karıştırın.
Toz biberi de ekleyin ve çorba kıvamını bulana kadar karıştırarak güzelce pişirin. Çok koyu kıvamlı olursa üzerine sıcak su ilave edebilirsiniz. Son olarak tuzunu ekleyip karıştırın ve çorbanız artık servise hazır!
Çorbanızı pişirken mutlaka içme suyu kullanın;
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