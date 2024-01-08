Tarih boyunca depremlerle yıkılıp kurulan şehir: Hatay

Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:28

Güncelleme: 08.01.2024 - 15:28

Hatay, tarih boyunca pek çok depremin etkisi altında kalmış, ancak her seferinde ayakta kalmayı başarmış özel bir şehirdir. Depremlerle sık sık sarsılan bu bölge, tarih boyunca birçok kez yıkılıp yeniden inşa edildi.

1) 13 ARALIK 115 ANTAKYA DEPREMİ

13 aralık 115'te Roma İmparatorluğu'na bağlı hatay'da yaşanan deprem tarihî kayıtlara göre 260 bin insanın ölmesine sebep oldu.

Bu deprem, milattan sonra 13 aralık 115 tarihinde o dönem roma imparatorluğu sınırlarında, bugünse Türkiye sınırlarında bulunan Hatay’ın Defne ilçesi taraflarında, gece saatlerinde gerçekleştiği düşünülen 7.5 büyüklüğündeki depremdir.

Depremden sonra tsunaminin gerçekleştiği raporlanmış ve depremde tahmini 260 bin kişinin öldüğü düşünülmektedir. Tsunaminin, limanı facia sayılacak derecede vurduğu ve büyük tahribat yarattığı raporlanmıştır.

Cassius Dio, depremi Roma Tarihi kitabında yazmıştır. Antakya'yı, Trajan orada sefer sırasında kışladığı için imparatorluğun her yerinden seyahat eden askerler ve birçok siville dolu olarak tanımlıyor. Depremin yüksek bir kükreme sesiyle başladığını ve ardından yerin şiddetli bir şekilde sallanmaya başladığını, ağaçların ve insanların havaya atıldığını, düşen enkaz parçalarıyla çok sayıda insan öldüğünü, pek çok insanın enkaz altında kaldığını, takip eden günlerde artçı depremlerin devam ettiğini, enkaz altında kalanların açlıktan öldüğünü yazmıştır

2) 526 ANTAKYA DEPREMİ

Yine aynı bölgede bu kez Bizans İmparatorluğu zamanında 29 mayıs 526 depremi meydana geldi. Bu depremde ise 250 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Depremi bir yangın takip etti ve deprem sonrası ayakta kalan binaların çoğunu tahrip etti.

3) 1138 HALEP DEPREMİ

1138 yılında Halep'te olan depremde ise 230 bin kişi öldüğü tahmin ediliyor. Ölümlerin büyük bir bölümü halep'te gerçekleşmiştir. 10 ekim 1138'de gerçekleşen daha küçük bir depremin hemen akabinde 11 ekim 1138'de gerçekleşti. depremin. 7.0 ile 7.5 arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. İnsanlık tarihinde shensi ve tangshan depremlerinden sonra gelen en ölümcül üçüncü deprem olarak sıklıkla bahsedilir.