Tarihçi İlber Ortaylı sokak hayvanları hakkında konuştu: 'Kimse müsaade etmez'

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın YouTube platformundan sürdürdüğü Kafa TV programının yeni konuğu İlber Ortaylı oldu. Ortaylı gündeme dair soruları yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 00:09
Tarihçi İlber Ortaylı sokak hayvanları hakkında konuştu: 'Kimse müsaade etmez'
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Candaş Tolga öncelikle tasarruf konusuna değindi.

Ortaylı’ın tasarruf tedbirlerine yanıtı ise “Hiç inanmam öyle şeylere. Türkiye’de öyle bir saltanat merakı vardır ki bürokraside, rezalettir” şeklinde oldu.

"HER KESİMDEN İNSAN..."

Sokak köpekleri hakkında yapılan yasa tasarısı için sorulan soruyu da yanıtlayan İlber Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

“Hayvan katline kimse müsaade etmez. Bu işi de ideolojiyle açıklamasınlar. Her kesimden insan hayvanseverdir."



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