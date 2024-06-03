Ünlü oyuncular sokak hayvanları için bir araya geldi

Yayınlanma: 03.06.2024 - 19:18

Güncelleme: 03.06.2024 - 19:18

Etkinliğe katılan ve sokak hayvanlarını simgeleyen tişörtler ve dövizlerle destek veren isimler arasında Özge Özder, Melis Birkan, Didem Balçın, Elçin Afacan, Serkan Rukay Ayıköz, Emre Bulut, İlda Özgürel, Gizem Sevim ve Demircan Kaçel gibi ünlüler dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın derlediği habere göre, ünlü oyuncular bu destekle sokak hayvanlarının sesi oldular.



ÖZGE ÖZDER: “HAYVANLAR DOĞANIN BİR PARÇASIDIR”

“Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği”nin kurucularından olan Özge Özder, hayvanların özgürce yaşama hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Özder, “Hayvanlar, doğanın bir parçası olarak özgürce yaşamaya hakları olan varlıklardır. Sokakta yaşayan hayvanlar uzun süre hayatta kalmıyor, en iyi şartlarda bile 5-8 yıl yaşıyorlar. On yıllardır toplu kısırlaştırma çağrısı yapıyoruz ancak bu yetmiyor, çünkü ithal ya da çiftliklerde üretilen hayvanlar sokaklara bırakılıyor. Tarihimizde Hayırsız Ada’ya atılan hayvanların utancını yaşadık, bu utancı tekrar mı yaşayacağız? Üreten, satan ve sokağa atan biziz, hayvanlar masumdur” dedi.

Melis Birkan, yaşam hakkının her canlı için geçerli olduğunu belirterek, “Bir hayvanın ya da bir insanın öldürülmesine karar vermeye hakkımız yok. Şehirde doğal hayat yok, her yer beton. Sokak hayvanlarının ömrü üç-dört yıl. Hastalık ya da araba çarpması yüzünden ölüyorlar. En azından bu hayvanların yaşam şartlarını iyileştirebiliriz” diye konuştu.

DİDEM BALÇIN: “HAYVANLAR PARAYLA SATILMAMALI”

Didem Balçın, hayvanların kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı. “Petshop’larda hayvanlar satılıyor, laboratuvarlarda yeni türler üretiliyor. Çantalarında iki ay gezdirip sonra bu hayvanları terk ediyorlar. Çözüm, hayvanların parayla satılmamasıdır” dedi.

Elçin Afacan, sokak hayvanlarının haklarını savunmak için mitingde olduğunu belirterek, “Doğru olan, zamanında gerekenin yapılmasıydı. Şu anki sistem vicdansız ve merhametsiz. Devletin bu sürece daha fazla bütçe ayırması gerekiyor. İnsanların zarar görmesini istemiyorum ama hayvanları öldürmek çözüm değil. Kısırlaştırma yapılmalı ve hayvanseverlerin ayrıştırılması durmalı. ‘Hayvansever’ ifadesinin bile ne anlama geldiğini sorguluyorum. Sistematik bir şekilde bu sorunları çözmek mümkün” diye ifade etti.

Bu etkinlikle birlikte ünlü isimler sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve onlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.