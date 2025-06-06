Tarihin kalbinde bilmece: 1.400 yıllık kova mezar keşfedildi

1930’larda keşfedilen Sutton Hoo mezarlığı, Anglo-Sakson tarihi hakkındaki bilgileri kökten değiştirmişti. 2024 yazında yapılan son kazılarda ise, 6. yüzyıla ait Bizans menşeli bronz bir kova ve içindeki kalıntılar, arkeoloji dünyasında yeni bir heyecan yarattı. Uzmanlar, bu nadir objenin ilk kez bir kremasyon mezarlığında kullanıldığını belirledi.





BİZANS KOVASININ SIRRI ÇÖZÜLÜYOR

İngiltere’nin Suffolk kentinde bulunan Sutton Hoo’daki Bromeswell bölgesinde, 1986’da rastlantı sonucu parçaları bulunan bronz kova, uzun süredir araştırmacıların dikkatini çekiyordu. Kovada, Kuzey Afrika’da geçen bir av sahnesi ve çeşitli savaşçı figürleri yer alıyordu. Yapım yeri olarak, bugünkü Türkiye sınırlarındaki Antakya (Antioch) işaret ediliyordu.

Geçtiğimiz yaz yapılan kazılarda, kovanın tabanı ilk kez tam olarak ortaya çıkarıldı. Taban kısmında savaşçılara ait eksik yüz, ayak ve pençe figürleri de dahil olmak üzere önemli detaylar bulundu.

KOVANIN İÇİNDE NE VARDI?

Kova toprağı özel olarak analiz edildi ve içinden hem insan hem de hayvan kemikleri, ayrıca bir çift taraflı kemik tarak çıkarıldı. İnsan kemikleri arasında kafatasına ve ayak bileğine ait parçalar yer alırken, hayvan kemiklerinin bir domuzdan daha büyük bir canlıya ait olduğu tahmin ediliyor. Bu da ölen kişinin yüksek statüsüne işaret edebilir çünkü Anglo-Sakson mezarlıklarında atlar bazen ölen kişiyle birlikte yakılıyordu.

Kremasyon kalıntılarının sıkıca bir arada durması, kemiklerin bir torba içinde kovaya yerleştirildiğini düşündürüyor. Ayrıca kovadan taşan kemiklerde de bakır alaşım izlerine rastlandı bu da aynı anda, hem kovada hem çevresinde kremasyon yapıldığını gösteriyor.