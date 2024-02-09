Tarihte bir ilk: Playboy dergisine bir 'prenses' soyundu!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:40

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:43

Almanya'nın, Saksonya bölgesinin 38 yaşındaki prensesi Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, Playboy dergisi için kameralar karşısına geçti.

Sakysonya'nın son kralı 3. Friedrich'in soyundan gelen Iris'in verdiği pozlar dünya basınında infial yarattı.

"ATALARIM ONAYLAMAZDI..."

Iris, ünlü erkek dergisine verdiği pozlarla, "Her kadının güzel olduğunu vurgulamak istediğini" belirtti ve "atalarının muhtemelen, verdiği pozları onaylamayacaklarını" da sözlerine ekledi.

Öte yandan, kendiyle barışık olduğunu vurgulayan Iris, "Yaşım gereği vücudumda çatlaklar var. Bunları göstermekten gurur duyuyorum" dedi.

Alman prenses, Playboy dergisine soyunan ilk aristokrat olarak kayıtlara geçti...