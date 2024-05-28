Tarihte nesli tükenen 6 bitki

Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:40

Güncelleme: 28.05.2024 - 12:40

Doğal yaşam alanlarının kaybı, iklim değişikliği ve insan müdahalesi gibi faktörler bitki türlerinin neslinin tükenmesine yol açabilir. Tarih boyunca, birçok bitki türü bu faktörler yüzünden yok olmuştur. İşte tarihte nesli tükenen altı örnek bitki ve onların hikayeleri...

Silphium (Laserwort)

Antik Mısır ve Roma medeniyetlerinde, özellikle tıbbi ve kuliner amaçlar için kullanılan Silphium, aşırı toplanma sonucu nesli tükenmiş bir bitkidir. Çok yönlü kullanımı nedeniyle, Silphium aşırı hasat edilmiş ve sonunda tamamen yok olmuştur.

Franklinia Alatamaha

Yalnızca Georgia'da, Alatamaha Nehri yakınlarında bulunan ve 1803'te son kez doğada görülen Franklinia Alatamaha, habitat kaybı ve hastalıklar nedeniyle nesli tükenmiştir. Ancak bu bitki, botanik bahçeleri ve koruma programları sayesinde hayatta kalmayı sürdürmektedir.

Saint Helena Olive

Saint Helena Zeytini, Saint Helena adasına özgü ve 1994'te son örneği ölünce nesli tükenen bir bitki türüdür. Habitat kaybı ve aşırı hasat, bu bitkinin yok oluşunda önemli rol oynamıştır.

Tecopa Hot Springsnail

Aslında bir bitki değil, bir salyangoz türü olan bu canlı, özellikle sıcak su kaynaklarının bulunduğu dar bir habitat alanına sahipti. Tecopa sıcak su kaynaklarının turistik tesis olarak kullanılmaya başlaması, bu türün neslinin tükenmesine yol açmıştır.

Paradise Nut

Mauritius'a özgü olan bu bitki, 19. yüzyılın ortalarında kaybolmuştur. Adadaki ormanların yok edilmesi, bu bitkinin neslinin tükenmesinde belirleyici olmuştur.

Chile Sandalwood

Şili'ye özgü olan bu sandal ağacı türü, yağının ticari değeri nedeniyle yoğun bir şekilde hasat edilmiş ve nihayetinde nesli tükenmiştir.