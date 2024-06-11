Tarihteki en ilginç hobiler: Gerçek mi, Şaka mı?

Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:40

Güncelleme: 11.06.2024 - 15:40

Tarih boyunca insanlar, boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenmek için çeşitli hobiler geliştirmişlerdir. Bu hobilerden bazıları günümüzde oldukça tuhaf ve inanılmaz gelebilir. İşte antik çağlardan kalma, kulağa inanılması zor gelse de tamamen gerçek olan bazı ekstrem hobiler...

PARİSLİLER MORGU ZİYARET ETTİ

19. yüzyılın en korkunç hobilerinden biri Fransa'da yaşandı. Parislilerin sevdiklerinin ve arkadaşlarının kalıntılarını tanımlamasının bir yolu olarak başlayan şey, bir eğlence kaynağı haline geldi. Kadavraları inceleme eğlencesi, başta İngilizler olmak üzere birçok Fransız vatandaşı ve yabancı arasında hızla popüler hale geldi.

AMERİKALILAR İÇ SAVAŞI İZLEMEK İÇİN PİKNİK YAPARDI

Bull Run Muharebesi, ABD İç Savaşı'nın ilk kara muharebesiydi ve çatışmanın eteklerinde piknik yapan birçok Amerikalı buna tanık oldu.

O gün meydana gelen kanlı ve kanlı olaylar, tanık olanlar için gerçekten şok ediciydi; zira pek çok Amerikalı, savaşın çok fazla kan dökülmeden hızlı bir şekilde biteceğine inanıyordu. Çatışmalar devam ederken bu kadar çok insanın pikniğe gittiği düşünülmesinin nedeni kısmen budur: Birliğin savaşı kazanacağına gerçekten inanıyorlardı. Katılanların neden Pazar günlerini bir savaş etkinliğinde geçirmeyi seçtiklerine dair pek çok spekülasyon var.

VİCTORİALILAR MUMYA PARTİLERİ DÜZENLEDİ

Mumyaları düşündüğünüzde, hemen Eski Mısır'ı hayal edebilirsiniz. Onları doğrudan ilişkilendiremeyeceğiniz şey Victorialılar ve partilerdir. 19. yüzyılda Viktorya dönemi İngiltere'sinde şehrin seçkinleri mumya açma partilerine ev sahipliği yapardı.

ORTAÇAĞDA KURALSIZ FUTBOL OYNANIRDI

Modern futbol olarak bildiğimiz şeyin aslında ekstrem bir spor olan "mafya futbolu"ndan türetildiğine inanılıyor. Orta Çağ'da 12. yüzyılda başladığı söyleniyor ve domuz derisi topun iki rakip kasaba takımı tarafından, içlerinden biri topu belirlenen kale alanına götürünceye kadar dövüşeceği bir spor olarak başladı.

Topun kale alanına arka arkaya üç kez değmesiyle gol atıldı ve katılımcılardan hiçbirinin cinayet işlemesine izin verilmediğini belirten kuralın dışında herhangi bir kural yoktu. Spor kanlıydı ve oyun sırasında pek çok kişi yaralandı, ancak popülaritesi zamana meydan okudu.

VİCTORİALILAR BAŞSIZ FOTOĞRAF POZLARI VERDİ

19. yüzyılda Viktorya dönemi insanları ölüme ve korkunç olan her şeye hayran olmaya başladı. Buna kendilerinin ve sevdiklerinin "başsız" fotoğraflarını çekmek için yeni fotoğrafçılık hileleri de dahildi.

Bu ölüm sanatı biçiminin 1856'da Oscar Gustave Rejlander tarafından icat edildiğine ve fotomontaj ve kombinasyon baskı tekniklerini içerdiğine inanılıyor . 19. yüzyılda pek çok kişi bu yenilikçi fotoğrafları sipariş etti ve fotoğrafçılar, insanların istediği sonuca ulaşmak için iki yöntemi kullanarak üstün fotoğrafçılık becerilerini kullanmak zorunda kaldı. Bir dizi fotoğrafın sanki bir dizi fotoğraf yerine tek bir fotoğraf çekilmiş gibi görünmesini sağlamak oldukça zorlayıcıydı.