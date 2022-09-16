Tarık Akan ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı
'Hababam Sınıfı'nın yakışıklısı, Türk sinemasının unutulmaz jönü Tarık Akan'ın vedasının üzerinden 6 yıl geçti. Sanatçı Akan, ölüm yıl dönümünde Bakırköy'deki mezarı başında anıldı. Akan'ın mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.
Akciğer kanseri nedeniyle 16 Eylül 2016’da hayatını kaybeden sanatçı Tarık Akan için Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Ölümünün 6'ncı yıl dönümünde mezarı başına gelen sevenleri, karanfiller bıraktı, dualar etti.
"ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ"
Tarık Akan'ın tarih öğretmeni Tamay Erdoğan, "Tarık bey herkesin bildiği gibi önemli bir sanatçı, eğitime iyi destek veren, iyi bir iş veren ve çalışanlarıyla mutlu biriydi. Onu çok özlüyoruz. Yeri kolay doldurulacak gibi değil. Onu özlemle saygıyla anıyoruz nur içinde yatsın. 22 yıl beraber çalıştık arıyoruz onu" dedi.
"GENÇLİĞİMİZDE HEP ONA BENZEDİK"
Akan'ın arkadaşı Cemal Altın, "Kendisinin burada çay bahçesi vardı, ona giderdik. Filmleriyle beraber bu halka hizmet etti. Gençliğimizde hepimiz ona benzedik, hep saçımızı uzattık onu gibi taradık. Güzel şeyler bıraktı" ifadesi kullanıldı.
"ONU SONUNA KADAR YAŞATACAĞIZ"
Tarık Akan'ın arkadaşı Ziynet Dinçer, "Tarık Akan'ın okulunda çalışıyorum, bir boşluğum vardı ve ziyaret için geldim. Farklı bir yönünü söylemek istiyorum. Tarık Akan'ın eğitimci yönünden bahsetmek istiyorum. Bir okulu var Taş Mektep. Taş Mektep'i Tarık Akan'ın bize bıraktığı bir miras, onu sonuna kadar yaşatacağız" dedi.
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