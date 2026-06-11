Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle ameliyat oldu. Peki, Tarık Papuççuoğlu kimdir? Tarık Papuççuoğlu kaç yaşında, nereli? Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
TARIK PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR?
Tarık Papuççuoğlu 14 Ocak 1949 yılında dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nin ardından, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Tarık Papuççuoğlu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı.
TARIK PAPUÇÇUOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ
Papuççuoğlu, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçının geniş izleyici kitlesiyle buluşması, İkinci Bahar dizisinde üstlendiği "Kebapçı Vakkas" rolüyle olmuştur. Ardından Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Müdür Amil Sağlam rolüyle ününü perçinlemiştir. Bir dönem televizyonda bir program sunuculuğu da yapan Papuççuoğlu, reklam filmlerinde de oynadı. Kızı Zeynep Papuççuoğlu da oyunculuk yapmaktadır.
TARIK PAPUÇÇUCOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle ameliyat oldu
Edinilen bilgilere göre Papuççuoğlu’nun nisan ayında yapılan rutin kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyat kararı alındı.
Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen bypass ameliyatında Tarık Papuççuoğlu’nun 4 damarının değiştirildiği aktarıldı. Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ameliyatın ardından taburcu edilen usta oyuncunun şu anda evinde istirahat ettiği, yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesinin beklendiği ifade edildi.
TARIK PAPUÇÇUĞLU'NUN FİLMLERİ VE OYUNLARI
Tiyatro oyunları
- 1970: Ha Bu Diyar
- 1971: Kıvırcık Paşa
- 1980: Şahlarıda Vururlar : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
- 1981: Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı 1 : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
- 1983: Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
- 1984: Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve Ötekiler : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
- 1985: Zülfiye Zülfü : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
- 1986: Muzur Müzikal : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
- 1988: Soyut Padişah : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
- 1989: Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı 2 : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
- 2000: Fişne Pahçesu : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
- 2001: Kökü Bitti Zıkım Zulada : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
- 2002: Limonata : Levent Tülek - Bogaziçi Tiyatrosu
- 2007: Romantika : Resul Ertaş\Yaşar Arak - TİM
- 2008: Kibarlık Budalası : Moliere - Tiyatro Kedi
- 2009: Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin - Tiyatro Kedi
- 2009: Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - Tiyatro Kedi
- 2011: Koca Sinan : Hakan Altıner\Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi
Filmografisi
- 1984: Köşe Dönücü
- 1986: Aaahh Belinda
- 1986: Değirmen
- 1988: Arabesk
- 1988: Arkadaşım Şeytan
- 1991: Şen Dullar
- 1991: Varsayalım İsmail
- 1995: Boşgezen ve Kalfası
- 1999: Evimiz Olacak mı?
- 2000: Melekler Evi
- 2000-2001: İkinci Bahar
- 2001: Bizim Otel
- 2001: Koltuk Sevdası
- 2002: Azad
- 2002: Derya & Deniz
- 2002: Mumya Firarda
- 2002: Yıldız Karayel
- 2003-2006: Hayat Bilgisi
- 2006: İlk Aşk
- 2007: Kısmetim Otel
- 2007: Oyun Bitti
- 2007: Sinekli Bakkal
- 2007: Sünnet Davası
- 2008: Cesaretin Var Mı Aşka
- 2008: Hayattan Korkma
- 2009: Papatyam - Taylan
- 2010: Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - Can Baba
- 2010: Yerden Yüksek
- 2012: Düşman Kardeşler
- 2013: Avrupa Avrupa
- 2013: İçimdeki Balık
- 2013: Şevkat Yerimdar
- 2014: Oflu Hoca'nın Şifresi
- 2014: Sürgün İnek
- 2014: Kadim Dostum
- 2014: Paşa Gönlüm
- 2015: Çarşı Pazar
- 2015: En Güzeli
- 2015: Günebakan
- 2015: Hayattan Korkma
- 2016: Benim Adım Feridun
- 2017: İçimdeki Fırtına
- 2018: Gülperi
- 2018: Hedefim Sensin
- 2018: Organik Aşk
- 2022: Ah Nerede
- 2022: Benden Ne Olur?
- 2022: Şimdi Yandık
- 2023: Bursa Bülbülü
- 2023: Taçsız Prenses
- 2024: Yaren Leylek
- 2024: Bodrum Seferi
- 2024: Büyük Kuşatma
- 2025: Deha
- 2026: A.B.İ. - Tahir Hancıoğlu
- 2026: Ayrılık da Sevdaya Dahil