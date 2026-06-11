Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle ameliyat oldu. Peki, Tarık Papuççuoğlu kimdir? Tarık Papuççuoğlu kaç yaşında, nereli? Tarık Papuççuoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

TARIK PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR?

Tarık Papuççuoğlu 14 Ocak 1949 yılında dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nin ardından, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Tarık Papuççuoğlu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Papuççuoğlu, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçının geniş izleyici kitlesiyle buluşması, İkinci Bahar dizisinde üstlendiği "Kebapçı Vakkas" rolüyle olmuştur. Ardından Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Müdür Amil Sağlam rolüyle ününü perçinlemiştir. Bir dönem televizyonda bir program sunuculuğu da yapan Papuççuoğlu, reklam filmlerinde de oynadı. Kızı Zeynep Papuççuoğlu da oyunculuk yapmaktadır.

TARIK PAPUÇÇUCOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle ameliyat oldu

Edinilen bilgilere göre Papuççuoğlu’nun nisan ayında yapılan rutin kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyat kararı alındı.

Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen bypass ameliyatında Tarık Papuççuoğlu’nun 4 damarının değiştirildiği aktarıldı. Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ameliyatın ardından taburcu edilen usta oyuncunun şu anda evinde istirahat ettiği, yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesinin beklendiği ifade edildi.

TARIK PAPUÇÇUĞLU'NUN FİLMLERİ VE OYUNLARI

Tiyatro oyunları

1970: Ha Bu Diyar

1971: Kıvırcık Paşa

1980: Şahlarıda Vururlar : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1981: Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı 1 : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1983: Kiralık Oyun : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1984: Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve Ötekiler : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1985: Zülfiye Zülfü : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1986: Muzur Müzikal : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1988: Soyut Padişah : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1989: Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı 2 : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

2000: Fişne Pahçesu : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

2001: Kökü Bitti Zıkım Zulada : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

2002: Limonata : Levent Tülek - Bogaziçi Tiyatrosu

2007: Romantika : Resul Ertaş\Yaşar Arak - TİM

2008: Kibarlık Budalası : Moliere - Tiyatro Kedi

2009: Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin - Tiyatro Kedi

2009: Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - Tiyatro Kedi

2011: Koca Sinan : Hakan Altıner\Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi

Filmografisi