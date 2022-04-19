Tarikat sorusuna 'Bize bu makam hediye edildi' yanıtını veren Kadir Doğulu için şok iddia

19 Nisan 2022 Salı, 15:38

Bir dönem, eşi Neslihan Atagül ile birlikte Bektaşi tarikatına katıldıkları iddiasıyla konuşulan ünlü oyuncu Kadir Doğulu, bu kez ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın açıklamalarıyla gündeme geldi.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Esra Sönmezer’in 'Pembe Pijama' adlı programına konuk oldu. Akay’ın ünlü oyuncu Kadir Doğulu ile ilgili iddiası ise izleyiciyi şoke etti.

Geçen aylarda Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin boşanacağını iddia eden Onur Akay, bir başka magazin programında çiftin bir ödül töreni öncesi araya girenler sayesinde barıştığını ifade etmişti.

Akay şimdi ise canlı yayında herkesi şoke eden bir açıklama yaptı. Onur Akay, "Kulislerde olan iddia, konuşuluyor. Benim kulağıma geldi" dedi.

'ARITÜRK İLE İMAM NİKAHI' İDDİASI

Akay, ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün eşi oyuncu Kadir Doğulu’nun, bir dönem dizi partneri olan Serra Arıtürk’le imam nikâhlı evli olduğunu iddia etti.

"Serra Arıtürk oyuncu partneriydi Kadir Doğulu’nun. Onunla imam nikâhlı evlendiğini söyleyenler var" ifadelerini kullanan Akay, bu duyumu Doğulu ve Atagül çiftinin yakın çevresinden aldığını ve bu yakın çevresinin içinde ünlü isimlerin de olduğunu öne sürdü.

Söz konusu iddiaya ilişkin Doğulu cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

'BU MAKAM BİZE HEDİYE EDİLDİ' DEMİŞTİ

Geçen aylarda, Bektaşi tarikatına katıldığı iddia edilen Kadir Doğulu'nun, muhabirlere verdiği yanıt gündem olmuştu.

Doğulu, açıklamasında; “Bunlar çok değerli konular. Konu değil bu. Bu bir maneviyat. Biz de çok değerli bir söz var. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bize bu makam hediye edildi. Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla göstermeye çalışıyoruz zaten. Benim komşum bilir akrabalarım bilir. Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam" ifadelerini kullanmıştı.

"TARİKAT İSMİ TÜRKİYE'DE KİRLETİLDİ"

Ünlü oyuncu, şöyle konuşmuştu:

"Tarikat ismi Türkiye'de maalesef çok kirletildi. Çocukluk yıllarımda, 90'larda karanlık odalardan çıkan manyak insanlar. Onlar tarikatın güzelliğini kullandı, insanların maddi manevi enerjisini sömürmek için kurulmuş bir yer durumuna düşürdüler. Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar, oyalamaz, gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar. Bir gün gelin, aynı sofrayı paylaşalım, mesleğinizi bir kenara bırakın, muhabbet edelim. Bu makam, Bektaşilik benden önce de vardı benden sonra da var olacak, burası bir okul."

BİLGİ ALMAK İSTEYENLERİ EVİNE ÇAĞIRMIŞTI

Ünlü oyuncu ayrıca, daha fazla bilgi almak isteyen gazetecileri evine çağırarak, "Gelin haneme. Hanemin kapısı yok eşiği var. Herkese kapımız açık" demişti.

'BANA DERVİŞ DERLER' DEMİŞTİ

Önceki aylarda da Bektaşilik 'yolculuğuna çıktığı' öne sürülen Kadir Doğulu, sorular üzerine "Arkadaşlar, beni tanıyanlar zaten bana ‘Derviş’ derler. Bir nedeni olabilir mi? Bana diyorlar ben demiyorum. Ayaküstü konuşulacak muhabbetler değil bunlar" demişti.