Tarkan'dan Ezhel'e övgü yağmuru: 'Daha da hasta oldum'

Türk pop müziğinin Megastarı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü rapçi Ezhel ile Berlin'de bir araya geldiğini duyurdu.

Berlin'deki konserine gelen Ezhel ile kuliste samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Tarkan, ünlü rapçiye övgüler yağdırdı.

Tarkan, Ezhel ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Berlin konserime gelen sevgili Ezhel’le hem konser öncesi hem sonrası kuliste sohbet ettik, müzik konuştuk, dertleştik, güldük…" notunu düştü.





"KİŞİLİĞİNE DAHA DA HASTA OLDUM"

Megastar, Ezhel'in müziğini beğendiğini ancak asıl hayranlığını kişiliğine duyduğunu da, "Müziği şahane ama kendisini tanıyınca kişiliğine daha da hasta oldum. Samimi, sahici, içi dışı bir, dünya tatlısı biri" diyerek ifade etti.