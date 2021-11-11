Tarkan'dan 'Başak Cengiz' tepkisi

11 Kasım 2021 Perşembe, 16:10

Ataşehir'de Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz, hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili Megastar Tarkan'dan tepki geldi.

Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Kadınlarımızı korumak için bir türlü harekete geçmeyen yetkililer bu cinayetlerden kendilerinin de sorumlu olduklarını düşünüyorlar mı acaba?

Hukuk bu canilere hak ettiği cezaları ne zaman verecek? Yetkililer bu cinayetlerin önüne geçecek yasaları ne zaman çıkaracak? Daha kaç kadının kurban edilmesi bekleniyor? Bu topraklarda kadının acısı ne zaman dinecek? Ülkemiz bu utancından ne zaman kurtulacak?"

Kadınlarımızı korumak için bir türlü harekete geçmeyen yetkililer bu cinayetlerden kendilerinin de sorumlu olduklarını düşünüyorlar mı acaba? #BaşakCengiz https://t.co/2tn2ctfslu — Tarkan (@tarkan) November 11, 2021







